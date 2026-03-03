Coraz trudniej. Wypłaty BLIK-iem uzależnione od lokalizacji bankomatu

ITCARD, operator bankomatów sieci Planet Cash podwyżył limity wypłat gotówki dla posiadaczy kart płatniczych i obniżył dla użytkowników Blika. Co więcej, wysokość wypłaty Blikiem zależy teraz od lokalizacji maszyny i od warunków ekonomicznych danego regionu.

2 marca spółka podwyższyła również limit pojedynczej wypłaty gotówki z bankomatu z obecnego 1000 zł do 4 tys. zł kartami Mastercard i Visa. – W przypadku banków współpracujących z Planet Cash, mających obecnie wyższe limity pojedynczej transakcji, dotychczasowe wartości pozostają bez zmian – głosi komunikat ITCARD.

Blik z kłopotem w bankomatach Planet Cash

Podobnie jak Euronet, operator Planet Cash poinformował o obniżeniu limitu wypłat gotówki przy użyciu systemu Blik. Dotychczas wynosił 800 zł. Nowy limit nie został podany, bo od 2 marca jest różny dla poszczególnych bankomatów i uzależniony od warunków ekonomicznych dla lokalizacji poszczególnych urządzeń. To reakcja na utrzymanie przez Polski Standard Płatności (operator Blika) dotychczasowych stawek wynagrodzenia dla właścicieli bankomatów.

Zmiana dotychczasowego limitu nie dotyczy klientów wypłacających środki z bankomatów banków współpracujących z Planet Cash, czyli mBank, Bank Millenium, Alior Bank, ING Bank Śląski, Velo Bank, Credit Agricole, Bank Pocztowy, Banki Spółdzielcze (BPS).

Blik mniej atrakcyjny dla bankomatów niż karty płatnicze

Decyzja sieci urządzeń Planet Cash wynika z rosnących kosztów obsługi gotówki, logistyki, serwisu technicznego oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury bankomatowej. W komunikacie wskazano także na „brak ekonomicznego zbilansowania usługi wypłat realizowanych z użyciem kodów Blik”.

W obowiązującym ciągle modelu biznesowym prowizję za wypłatę gotówki płaci operatorowi bankomatu bank, z którego usług korzysta użytkownik karty lub Blika. Bank może, ale nie musi, przerzucać te koszty na swoich klientów. Wysokość prowizji w 2010 roku ustaliła organizacja płatnicza (Mastercard, Visa, Polski Standard Płatności). Blik, wchodząc na rynek, dostosował swoją stawkę do stawek konkurencji. Jednak w 2025 roku Mastercard i Visa ogłosiły zmiany korzystne dla operatorów bankomatów. To oznacza, że na wypłatach gotówki Blikiem sieci bankomatów będą zarabiać mniej niż na wypłatach kartami.

Według danych Polskiego Standardu Płatności, w 2025 roku użytkownicy Blika wykonali w bankomatach 79 mln operacji, a średnia wartość pojedynczej wypłaty wyniosła 731 zł.

