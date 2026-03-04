Ile??? Emeryci podliczyli ile potrzebują na rękę żeby przeżyć do pierwszego

To nie do końca prawda, że potrzeby finansowe na emeryturze zazwyczaj maleją, i że emerytom żyje się „taniej”. Choć znikają koszty związane z aktywnością zawodową (dojazdy, służbowe stroje, obiady na mieście) i często są już spłacone główne kredyty, to pojawiają się inne, często o wiele wyższe stałe wydatki, jak leki czy opieka medyczna. Seniorzy spędzają więcej czasu w domu, co oznacza także wyższe rachunki za wodę, prąd i ogrzewanie – nawet o 50 proc. do 70 proc.

Lęk o finanse jest w Polsce powszechny, a wielu seniorów zmuszonych jest po prostu do oszczędzania. Pierwsze co trzeba w takiej sytuacji zrobić jest szczere podliczenie wszystkich wydatków.

Jak wysokiej emerytury seniorzy potrzebują miesięcznie?

Według raportu dziennika Fakt „Senior 2025”, aż 46 proc. badanych przez ARC Rynek i Opinia uznało, że potrzebują co najmniej 4 tys. zł na rękę, aby co miesiąc związać koniec z końcem.

Prawie jedna czwarta pytanych zadeklarowała, że miesięcznie potrzebuje 3201 zł – 4 tys. zł, a 12 proc. badanych wskazało na przedział 2801-3200 zł. Kwota ta uwzględnia pełne utrzymanie – wraz z rachunkami za mieszkanie.

W marcu coroczna waloryzacja wyniosła ostetecznie 5,3 proc. co oznacza, że minimalna emerytura brutto wynosi w 2026 roku 1 978,49 zł co daje tylko 1800,43 zł na rękę. Kwota daleka od oczekiwań seniorów.

Z czego rezygnują emeryci na emeryturze?

Z raportu wynika także, że zmuszeni do oszczędzania emeryci najczęściej rezygnują z zakupów ubrań (31 proc.), wyposażenia mieszkania (30 proc.), a nawet z żywności (około 9 proc.). Priorytetem są dla nich wydatki związane z utrzymaniem domu oraz z zakupem leków.

Na szczęście w 2026 roku w wielu kategoriach żywności ceny przestały rosnąć, a część z nich może nawet spaść – wynika z analizy Banku BNP Paribas. Największe obniżki możliwe są m.in. w przypadku masła, jaj, warzyw i soków. nieco wyhamują ceny pieczywa oraz mięsa wieprzowego i oleju rzepakowego. Są widoki na obniżki cen nabiału – nawet do 10 proc. Niestety, w 2026 roku na to, ile konsumenci wydają w sklepach, nadal wpływać będzie geopolityka. Najbardziej niespodziewana wojna USA i Izraela z Iranem, co wpływa na ceny gazu oraz ropy.

