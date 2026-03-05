Prawie 7000 zł co miesiąc. Pieniądze od ZUS, nawet dla tych, którzy nie pracowali

Od marca 2026 r. osoby, które skończyły 100 lat, mogą liczyć na wyższe świadczenie w ramach tzw. emerytury honorowej.

Obecnie wynosi ono 6938,92 zł miesięcznie i jest jednym z najwyższych dodatków w systemie emerytalnym w Polsce.

Kto otrzyma świadczenie?

Emerytura honorowa bywa określana jako wyjątkowe świadczenie, ponieważ nie wymaga spełnienia standardowych warunków emerytalnych. W praktyce oznacza to, że:

nie jest wymagany minimalny staż pracy,

nie trzeba mieć odprowadzonych składek przez określony czas.

Liczy się wyłącznie wiek. Oznacza to, że nawet osoba, która nie była aktywna zawodowo, po ukończeniu 100 lat może otrzymywać niemal 7000 zł miesięcznie. Wypłaty realizują zarówno ZUS, jak i KRUS – w zależności od tego, w którym systemie dana osoba była ubezpieczona.

Waloryzacja i perspektywy na przyszłość

Tegoroczna waloryzacja, wprowadzona od marca 2026 r., podniosła emeryturę honorową o 349,25 zł względem poprzedniego roku. Dzięki temu świadczenie nie jest już „zamrożone”, lecz rośnie corocznie razem z innymi emeryturami. Ministerstwo pracy i ZUS podkreślają, że zmiany te mają zagwarantować stabilność finansową najstarszych seniorów oraz utrzymać realną wartość świadczenia, mimo inflacji i rosnących kosztów życia.

Wzrost liczby beneficjentów

Liczba osób otrzymujących emeryturę honorową systematycznie rośnie.

Jeszcze w 2018 r. świadczenie trafiało do około 1,9 tys. seniorów, a obecnie przekracza 4 tys. osób miesięcznie.

Trend ten wynika ze stopniowego wydłużania się średniej długości życia w Polsce – coraz więcej osób dożywa setnych urodzin i zyskuje prawo do najwyższego dodatku w systemie. Dla wielu rodzin jest to znaczące wsparcie finansowe, pozwalające na spokojne życie w sędziwym wieku.

