Pułapka ulgi termomodernizacyjnej. Już nie wszystko da się odliczyć

Niepokój podatników, którzy w latach 2019-2021 odliczali od podatku zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania (pompa ciepła powietrze-powietrze) wywołała decyzja szefa Krajowej Administracji Skarbowej z lutego 2026 roku. Urząd rozpoczął weryfikację wcześniejszych interpretacji indywidualnych i uznał, że odliczenie tego rodzaju urządzenia nie było uprawnione.

W 2023 roku Ministerstwo Finansów poinformowało wyraźnie, że zakup i montaż klimatyzatora z pompą ciepła nie mieści się w katalogu wydatków objętych popularną ulgą termomodernizacyjną.

PIT z pułapką – zmiana interpretacji przepisów

Jak informuje prawo.pl, dla podatników kluczowe znaczenie ma fakt, że polskie przepisy nie przewidują ograniczenia czasowego dla zmiany interpretacji indywidualnej. To oznacza, że szef KAS może zmienić wcześniejsze stanowisko nawet po kilku latach.

W praktyce skutkuje to wysyłaniem do podatników pism informujących o nieprawidłowości wcześniejszej wykładni prawa i konieczności korekty rozliczeń podatkowych. W niektórych przypadkach może to oznaczać obowiązek zwrotu odliczonej już kwoty, i to wraz z odsetkami.

Problemem dla podatnikow jest nieprecyzyjny wykaz materiałów i usług objętych ulgą, którego zapisy pozostawiają ogromne pole do swobodnej urzędniczej interpretacji. Dlatego wiele osób występowało o wiążące indywidualne interpretacje i przez kilka lat skarbówka dopuszczała możliwość odliczenia klimatyzacji z funkcją ogrzewania jako element systemu grzewczego budynku.

Kto musi zwrócić odliczenie wraz z odsetkami?

Osoby, które wystąpiły o interpretację indywidualną przed skorzystaniem z termomodernizacyjnej ulgi i zastosowały się do jej treści, korzystają z ochrony prawnej. Nawet jeśli Szef KAS zmieni interpretację, jak miało to miejsce w decyzji z 19 lutego 2026 roku, nowe stanowisko nie wywołuje dla nich negatywnych skutków finansowych.

Inaczej jest jednak w przypadku podatników, którzy dokonali odliczenia przed uzyskaniem interpretacji lub zupełnie bez niej – wówczas zmiana wykładni może oznaczać konieczność korekty zeznania podatkowego i zwrot odliczenia wraz z odsetkami.

