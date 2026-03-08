Dzień Kobiet. Tyle w tym roku kosztują kwiaty

Dziś Dzień Kobiet. Dzień ten od lat ma jeden niepodważalny symbol jakim są kwiaty. Z analizy przeprowadzonej przez ZEN.COM wynika, że 8 marca aktywność w kwiaciarniach rośnie niemal czterokrotnie względem dnia poprzedniego. Średni wydatek na bukiet wynosi od 110 do 130 zł.

Na ogół największy ruch w kwiaciarniach widać w godzinach popołudniowych ze szczytem ok. 17.00, co potwierdza typowy dla handlu detalicznego efekt zakupów realizowanych po zakończeniu dnia pracy. W tym roku jednak 8 marca wypada w niedzielę, co oznacza, że ruch w kwiaciarniach (mogą prowadzić działalność również w niehandlowe niedziele) rozłoży się na cały dzień.

W Wigilię Dnia Kobiet rośnie udział zamówień online, co wskazuje na wcześniejsze planowanie zakupów, natomiast 8 marca wygrywa zakup fizyczny, szybki i często podejmowany w ostatniej chwili.

– Dzień Kobiet bardzo dobrze pokazuje, jak funkcjonują sezonowe piki sprzedaży. Online wspiera przygotowania, ale w dniu święta liczy się dostępność „tu i teraz”. Handel musi być gotowy na duży ruch w obu kanałach jednocześnie – komentuje Łukasz Neska, Chief Growth Officer w ZEN.COM.

Dzień Kobiet 2026. Kupujemy nie tylko kwiaty

Z perspektywy detalistów i e-commerce oznacza to koncentrację popytu w bardzo wąskim przedziale czasowym i konieczność sprawnego zarządzania zarówno logistyką, jak i dostępnością produktów w kluczowych godzinach sprzedaży.

Wzrost aktywności zakupowej 8 marca nie ogranicza się wyłącznie do kwiaciarni. Wyraźną dynamikę widać również w drogeriach i perfumeriach, przyspiesza sprzedaż biżuterii, a dodatni trend notuje także moda i obuwie. Oznacza to, że marcowy pik obejmuje kilka segmentów rynku i przekłada się na szerszą zmianę struktury koszyka zakupowego.

Co istotne, w kategorii SPA i wellness większy ruch pojawia się dzień przed Dniem Kobiet, a nie w samym 8 marca. W praktyce oznacza to rozłożenie wydatków na dwa etapy – fazę przygotowań oraz właściwy dzień święta. Z perspektywy handlu pokazuje to, że sezonowy impuls zakupowy ma wieloetapowy charakter i obejmuje różne kategorie produktowe w różnym czasie.

Metodologia: dane pochodzą z zagregowanej analizy transakcji kartowych użytkowników ZEN.COM w Polsce zrealizowanych w dniach 7–8 marca 2025 r. Uwzględniono płatności w wybranych kategoriach handlowych. Z analizy wykluczono zwroty i transakcje anulowane.

