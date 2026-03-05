Wpłata gotówki na konto może zwrócić uwagę banku. Liczy się jedna kwota

Wpłaty gotówkowe na konto bankowe mogą podlegać szczególnej kontroli instytucji finansowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie tylko wypłaty, lecz także większe depozyty gotówki są dokładnie monitorowane przez banki. W niektórych przypadkach informacje o takich operacjach trafiają do Krajowej Administracji Skarbowej.

Wysokie wpłaty

Szczególną uwagę instytucji finansowych przyciągają wpłaty przekraczające 15 tys. euro, czyli około 64 tys. zł. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy bank ma obowiązek zgłosić każdą taką transakcję do odpowiednich systemów nadzorczych. Dane o operacji trafiają następnie do systemów monitorujących wykorzystywanych przez administrację skarbową.

Samo zgłoszenie nie oznacza jednak automatycznego wszczęcia kontroli podatkowej. Jest to przede wszystkim sygnał dla organów nadzoru, że dana operacja przekroczyła ustawowy próg i powinna zostać zweryfikowana.

Nie oznacza to jednak, że mniejsze wpłaty pozostają całkowicie poza zainteresowaniem banków. Instytucje finansowe analizują bowiem zachowanie klientów i porównują je z ich dotychczasową aktywnością. Jeśli pojawi się nietypowa operacja, bank może podjąć dodatkowe działania kontrolne.

Regularne wpłaty

Przykładem może być sytuacja, gdy osoba, która dotychczas rzadko korzystała z wpłatomatu, zaczyna regularnie wpłacać większe kwoty gotówki. W takich przypadkach bank może poprosić klienta o wyjaśnienie źródła środków. Zdarza się również, że dostęp do pieniędzy zostaje czasowo ograniczony do momentu zakończenia procedury weryfikacyjnej.

Jednorazowa wpłata kilku tysięcy złotych zazwyczaj nie wzbudza podejrzeń, o ile jest zgodna z wcześniejszym profilem aktywności klienta. Banki zwracają jednak uwagę nie tylko na wysokość wpłat. Analizowane mogą być także inne elementy, takie jak liczba nadawców przelewów czy tytuły transakcji.

W praktyce oznacza to, że każda operacja finansowa może zostać oceniona pod kątem jej zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeśli bank uzna transakcję za nietypową lub podejrzaną, może uruchomić wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa oraz przekazać informacje odpowiednim instytucjom nadzorczym.

