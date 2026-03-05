Trzymasz kury w ogrodzie? Sprawdź limit, który zmienia wszystko

Choroby drobiu od lat stanowią poważne wyzwanie dla hodowców oraz służb weterynaryjnych. Kolejne ogniska chorób prowadzą do likwidacji stad w różnych częściach kraju. W odpowiedzi na tę sytuację Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego zasad utrzymywania drobiu. Większość obowiązujących dotychczas wymogów pozostanie w mocy, jednak hodowcy muszą liczyć się również z dodatkowymi ograniczeniami.

Wpis do systemu

W Polsce działa specjalny rejestr zakładów utrzymujących drób. Obowiązek wpisu do tego systemu dotyczy osób, którym nadano Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny. Numer ten otrzymują właściciele posiadający co najmniej jedną kurę, kaczkę, kaczkę piżmową, gęś, gęś garbonosą, indyka, przepiórkę japońską, perlicę, strusia lub nawet jedno jajo wylęgowe tych gatunków.

Z przepisów wynika więc, że nawet niewielka hodowla może wymagać zgłoszenia. Wystarczy kilka kur, jeśli jaja z przydomowego kurnika trafiają do sprzedaży. W takim przypadku właściciel musi spełnić wymogi formalne i zarejestrować działalność związaną z utrzymywaniem drobiu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku hodowli prowadzonej wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Przepisy, których stosowanie nadzoruje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie nakładają obowiązku rejestracji na osoby utrzymujące drób tylko dla siebie. W regulacjach nie określono również minimalnej ani maksymalnej liczby ptaków w takiej hodowli.

Ważny warunek

Istnieje jednak ważny warunek. Ani jaja, ani mięso z takiego przydomowego kurnika nie mogą trafić do sprzedaży. Produkty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby właściciela gospodarstwa. Jak podkreślają służby weterynaryjne, osoba utrzymująca drób na własny użytek nie może wprowadzać do obrotu ani jaj, ani mięsa.

Jeśli właściciel kurnika chce legalnie sprzedawać jaja, musi zgłosić sprzedaż bezpośrednią lub rozpocząć działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Przepisy wprowadzają także istotny limit liczby ptaków. Hodowla prowadzona na własny użytek może obejmować maksymalnie 349 sztuk drobiu. Po przekroczeniu liczby 350 ptaków pojawia się obowiązek zgłoszenia hodowli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wymóg ten wynika z przepisów weterynaryjnych oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jego celem jest przede wszystkim skuteczniejsze monitorowanie hodowli oraz zwalczanie chorób zakaźnych, które w ostatnim czasie poważnie dotykają krajowe stada drobiu.

Rok 2026 pokazuje więc wyraźnie, że nawet niewielki przydomowy kurnik może podlegać określonym regulacjom. Kluczowe znaczenie mają dwie kwestie: liczba utrzymywanych ptaków oraz to, czy produkty pochodzące z hodowli trafiają do sprzedaży.

