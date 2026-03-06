Dyskryminacja cenowa? Zniżki dla kolejnej grupy zawodowej

Zniżki dla grup zawodowych są powszechnie stosowaną strategią marketingową i biznesową, do tej pory stosowaną głównie przez prywatne firmy. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że dilerzy samochodowi dają zniżki lekarzom, księdzom, czy pracownikom konkretnych korporacji – to po prostu tańsza i bardziej skuteczna reklama niż kosztowne działania ogólnopolskie. Swoje zniżki mają także emeryci dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora.

Resort spraw wewnętrznych wciąż pracuje nad Kartą Mundurową, która ma objąć zniżkami wiele służb, w tym policję, wojsko, czy strażaków. Posłowie chcą teraz stworzyć jednolity system zniżek dla nauczycieli.

mLegitymacja z systemem ulg dla nauczycieli

Do tej pory mLegitymacja w aplikacji mObywatel dla nauczycieli jedynie potwierdzała zatrudnienie i uprawniała do zniżek komunikacyjnych – 33 proc. na bilet kolejowy i na transport zbiorowy w niektórych miastach oraz ulg na bilety w muzeach, teatrach, kinach, na wystawach i podczas imprez kulturalnych.

Jak informuje prawo.pl, posłowie chcą stworzyć jeden, spójny i ogólnopolski standard nauczycielskich ulg, oraz przy okazji poszerzyć go o dostęp do obiektów sportowych i szeroko pojętej kultury. Dzięki temu sytuacja nauczycieli pracujących w dużych miastach dorównałaby realiom pracy nauczycieli w mniejszych miejscowościach.

Frustracja i dyskryminacja cenowa na horyzoncie

Posłowie proponują wprowadzenie krajowych rekomendacji, które miałyby ograniczyć decyzyjność samorządów w tym zakresie. Ich zdaniem, ulga rozszerzona na wszystkie krajowe przejazdy kolejowe wykluczyłaby problem wysokich taryf dla nauczycieli, a komfort codziennego funkcjonowania nauczycieli poprawiłyby zniżki na publiczne obiekty sportowe – siłownie i baseny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej już zadeklarowało chęć włączenia się do poselskich prac.

Za inicjatywą najprawdopodobniej stoi chęć docenienia nauczycieli, ale stąd już bardzo blisko do dyskryminacji cenowej i frustracji innych grup zawodowych. Osoby nieobjęte ulgami i zniżkami mogą czuć się traktowane gorzej, co w konsekwencji doprowadzi do poczucia braku sprawiedliwości społecznej.

