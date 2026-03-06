Oj będzie drogo! Wielkanoc 2026 z jajkiem prosto od kury to rarytas

Przecieranie oczu nic nie da. W dużych sieciach sklepów szcześliwcy płacą za jedno jajko już co najmniej 1 zł i więcej. Na targowiskach jest jeszcze drożej. Ceny sięgają 1,50 zł – 2 zł za sztukę. Do Wielkanocy został niespełna miesiąc, a na obniżkę cen Polacy nie mają co liczyć.

Według danych resortu rolnictwa, cytowanych na portalu rolnikinfo.pl, ceny jaj ściółkowych w zakładach pakowania wzrosły rok do roku o 15–18 proc. Najbardziej zdrożały jaja chowu klatkowego — nawet o 30 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Miliony kur niosek nagle zachorowało

Eksperci przypominają, że już przed Bożym Narodzeniem ceny jaj były bardzo wysokie.— Mamy dwie choroby: grypę ptaków i rzekomy pomór drobiu — nie tylko w Polsce, ale i w Europie. To spowodowało, że straciliśmy kilkanaście milionów kur niosek w okresie od grudnia do lutego tego roku. Te stada się produkcyjnie nie odbudowały, co sprawiło, że ceny rosły — powiedziała w Radiu Zet Katarzyna Gawrońska, szefowa Krajowej Izby Drobiu i Pasz.

Producenci jajek nie ukrywają, że w ostatnich miesiącach z rynku mogło zniknąć nawet 8 mln kur niosek, licząc tylko od października 2025 roku. Mniejsza liczba kur powoduje, że jaj na rynku jest mniej, a ich ceny rosną. Kury dopiero w 16 – 17 tygodniu zaczynają znosić jajka, więc na zmianę sytuacji nie ma co przed Wielkanoca liczyć.

Na domiar złego, problemy z dostępnością jajek dotyczą nie tylko Polski. Podobne wyzwania mają sprzedawcy m.in. w Niemczech i Holandii. — Nie ma prawie żadnego kraju europejskiego, gdzie ta grypa nie występuje — tłumaczy Katarzyna Gawrońska.

Jajka z Turcji uratują Wielkanoc Polaków?

W 2025 roku Polska sprowadziła niemal dwukrotnie więcej jaj zza granicy, niż w 2024 roku. Z opracowania Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku import jaj do Polski wyniósł 25,4 tysiąca ton, w porównaniu do 13,7 tys. ton w analogicznym okresie roku 2024.

Najwięcej jaj sprowadzamy z Ukrainy. W 2025 10 tys. ton. Na drugim miejscu znajduje się Łotwa – 3,9 tys. ton w 2025 roku. Duży wzrost nastąpił w przypadku Bułgarii, skąd sprowadzono 2,1 tys. ton. Nowym graczem na rynku jaj w 2025 roku stała się Turcja. W 2025 roku jest to już blisko 1,2 tys. ton. Jajka sprowadzane z krajów spoza Unii Europejskiej (Brazylia), trafiają głównie do przemysłu spożywczego.

