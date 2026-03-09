Emerytury bez podatku? Ta grupa seniorów może zostać zwolniona z PIT

W Polsce trwają prace nad zmianami w systemie podatkowym, które mogą wpłynąć na sytuację finansową wielu rodzin i seniorów. W Sejmie procedowany jest projekt ustawy wprowadzający tzw. zerowy PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Jednocześnie w Senacie pojawiła się petycja, która zakłada podobne rozwiązanie dla emerytów.

Emerytura bez podatku

Obecnie osoby pobierające emerytury i renty w wysokości do 2500 zł miesięcznie nie płacą podatku dochodowego. Takie rozwiązanie obowiązuje od 2022 roku. W przypadku świadczeń przekraczających tę kwotę seniorzy muszą jednak odprowadzać podatek PIT w wysokości 12 proc. od nadwyżki ponad 2500 zł. Dodatkowo od każdej emerytury potrącana jest 9-procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość świadczeń zmienia się wraz z coroczną waloryzacją. Po podwyżce obowiązującej od 1 marca 2026 roku najniższa gwarantowana emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Oznacza to wzrost o 99,58 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Waloryzacja wynika ze wskaźnika ustalonego na poziomie 105,3 proc.

Jednocześnie w Sejmie czeka na pierwsze czytanie projekt ustawy przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zakłada on wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Dokument został podpisany 8 sierpnia 2025 roku i trafił do parlamentu kilka dni później.

Według informacji Kancelarii Prezydenta wprowadzenie takiej ulgi mogłoby oznaczać, że w budżecie przeciętnej rodziny pozostanie nawet około 1000 zł miesięcznie więcej. Projekt zakłada podniesienie kwoty zmniejszającej podatek z obecnych 3600 zł do 16 800 zł. Jednocześnie próg podatkowy dla stawki 32 proc. miałby wzrosnąć z 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Dla kogo ulga?

Z ulgi mogłyby korzystać rodziny posiadające co najmniej dwoje dzieci – zarówno małoletnich, jak i uczących się do 25. roku życia. Rozwiązanie obejmowałoby także opiekunów prawnych, rodziny zastępcze oraz osoby płacące alimenty na dzieci spełniające określone warunki. Projekt przewiduje jednak także ograniczenia. Z preferencji nie skorzystają osoby bez dzieci, podatnicy wychowujący tylko jedno dziecko oraz osoby rozliczające się podatkiem liniowym.

Równolegle w Senacie pojawiła się petycja, która proponuje objęcie podobnym zwolnieniem z podatku PIT również emerytów. Chodzi o seniorów, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci. Autor petycji argumentuje, że obecny projekt pomija osoby starsze, które w przeszłości ponosiły koszty wychowania i edukacji swoich dzieci, często bez wsparcia państwa.

Propozycja zakłada, że ulga mogłaby objąć emerytów spełniających określone warunki. Jednym z nich jest wychowanie co najmniej dwójki dzieci, które zdobyły wykształcenie w Polsce oraz pracują i płacą podatki w kraju.

Autor petycji wskazuje również możliwe źródło finansowania takiego rozwiązania. Jego zdaniem środki na zwolnienie emerytów z podatku mogłyby pochodzić ze zmian w systemie opodatkowania rolników. W opinii wnioskodawcy obecny system składek i podatków w rolnictwie jest znacznie mniej obciążający niż w innych sektorach gospodarki.

Petycja została skierowana do Komisji Petycji Senatu 28 sierpnia 2025 roku. Jej rozpatrzenie zaplanowano na 3 marca 2026 roku. Dokument trafił również do Prezydenta RP, gdzie został przekazany do analizy w Kancelarii Prezydenta.

Jeśli propozycja zyska poparcie senatorów i trafi do dalszych prac legislacyjnych, może w przyszłości doprowadzić do zmian w opodatkowaniu świadczeń emerytalnych. Na razie jednak sprawa znajduje się na etapie rozpatrywania petycji i nie oznacza jeszcze wprowadzenia nowych przepisów.

