Tanie mieszkania od PKP. Czeka 700 wolnych lokali w całej Polsce

Na liście ofert PKP widnieją lokale w Katowicach, Opolu czy Wrocławiu, ale okazje zdarzają się również w takich miejscowościach jak Racibórz, Mrągowo, Bartoszyce, Dobra czy Braniewo.

Taka okazja nie zdarza się często: dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu o powierzchni 79 m 2 zostało wystawione na sprzedaż za kwotę zaledwie 320 tys. zł.

PKP dysponuje mieszkaniami w całej Polsce

Aktywa PKP to nie tylko infrastruktura torowa i dworcowa, ale także kamienice, budynki gospodarcze i działki inwestycyjne. Obiekty, które przestały być niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności przewozowej, są przez spółkę sukcesywnie kierowane do sprzedaży, co pozwala na optymalizację kosztów utrzymania zbędnej infrastruktury.

Lokale z oferty sprzedaży są bardzo zróżnicowane. Za ułamek kwoty potrzebnej na kawalerkę w Warszawie można kupić własne mieszkanie w mniejszej miejscowości. Mieszkania pod lepszymi adresami w miastach kosztują więcej, ale wciąż potrafią miło zaskoczyć.

Wolne przetargi na mieszkania od PKP

Kupno kolejowego mieszania odbywa się w drodze licytacji, w której może wziąć udział każdy. Przed licytacją trzeba wpłacić wadium w wyznaczonym terminie i złożyć swoją ofertę. Kwoty początkowe ustalają rzeczoznawcy i opierają się one na aktualnej wartości rynkowej danego miejsca. Przykładowe kolejowe oferty:

Wałbrzych (dolnośląskie), ul. Beethovena – 53 tys. zł

Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie), ul. Kolejowa – 62 tys. zł

Pionki (mazowieckie), ul. Niepodległości – 72 tys. zł

Bojadła (lubuskie), ul. Kolejowa – 77 tys. zł

Mościsko (dolnośląskie), ul. Kolejowa – 98 tys. zł

Chełm (lubelskie), ul. Żwirki i Wigury – 115 tys. zł

Radom (mazowieckie), ul. Mazowieckiego – 170 tys. zł

Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie), ul. Grunwaldzka – 210 tys. zł

Nysa (opolskie), ul. W. Pawlik – 235 tys. zł

Wrocław (dolnośląskie), ul. Na Polance – 302 tys. zł

Jeśli w dwóch kolejnyh przetargach nikt nie kupi danej nieruchomości, PKP może sprzedać nieruchomość w trybie rokowań za nie mniej niż 2/3 ceny wywoławczej.

