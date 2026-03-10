Gigantyczna kara dla kierowców. 9610 zł nawet bez zatrzymania przez policję

Obowiązkowe ubezpieczenie OC to jeden z podstawowych obowiązków każdego właściciela pojazdu. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i motocykli czy pojazdów ciężarowych. System ubezpieczeń jest skonstruowany tak, aby w większości przypadków zapobiegać wygaśnięciu polisy. Mimo to zdarzają się sytuacje, w których właściciel pojazdu nieświadomie doprowadza do przerwy w ubezpieczeniu. W takiej sytuacji musi liczyć się z bardzo wysoką karą.

Wyższe kary

Początek 2026 roku przyniósł kolejne podwyżki dla kierowców. Zwiększyły się między innymi sankcje za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wysokość kar jest bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wzrosła z 4666 zł do 4806 zł brutto, co automatycznie wpłynęło na wysokość opłat nakładanych na właścicieli pojazdów bez ważnej polisy.

Kara za brak OC zależy od dwóch czynników – rodzaju pojazdu oraz długości przerwy w ubezpieczeniu. W przypadku samochodów osobowych maksymalna kara wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Dla ciężarówek, ciągników i autobusów stosuje się mnożnik trzykrotny, a dla motocykli oraz innych pojazdów – jedną trzecią minimalnej pensji.

Jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza trzech dni, kierowca zapłaci 20 procent maksymalnej kary. Przy opóźnieniu od czterech do czternastu dni naliczane jest 50 procent tej kwoty. W przypadku przerwy dłuższej niż dwa tygodnie obowiązuje pełna kara.

W 2026 roku dla właścicieli samochodów osobowych oznacza to konkretne stawki. Za brak OC trwający od jednego do trzech dni trzeba zapłacić 1920 zł. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwa od czterech do czternastu dni, kara wynosi 4810 zł. W przypadku dłuższego braku polisy sankcja sięga już 9610 zł.

Jeszcze wyższe kary przewidziano dla pojazdów ciężarowych, autobusów i ciągników. W takim przypadku maksymalna opłata za brak OC przekracza 14 tys. zł i wynosi 14 420 zł. Dla motocykli sankcje są niższe, ale nadal odczuwalne – maksymalna kara to 1600 zł.

Egzekwowanie opłat

Za egzekwowanie tych opłat odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wbrew powszechnemu przekonaniu kierowca nie musi zostać zatrzymany przez policję, aby wykryto brak ubezpieczenia. UFG regularnie analizuje dane w swoich bazach i sprawdza ciągłość polis. Jeśli system wykryje przerwę w ubezpieczeniu, właściciel pojazdu automatycznie otrzymuje wezwanie do zapłaty.

W większości przypadków polisa OC odnawia się automatycznie na kolejny okres. Dzięki temu wielu kierowców nie musi pamiętać o jej przedłużaniu. Automatyczne odnowienie nie działa jednak w każdej sytuacji.

Do przerwy w ubezpieczeniu może dojść między innymi wtedy, gdy kierowca kupił używany samochód i korzysta z polisy poprzedniego właściciela. W takim przypadku ubezpieczenie nie odnawia się automatycznie po zakończeniu okresu ochrony. Podobna sytuacja może wystąpić również wtedy, gdy poprzednia składka nie została opłacona w całości.

Jeśli kierowca faktycznie posiadał ważne ubezpieczenie, a mimo to otrzymał wezwanie do zapłaty, powinien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające aktywną polisę. Zdarza się bowiem, że zakład ubezpieczeń nie przekazał do systemu prawidłowych danych.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy kara została nałożona słusznie. W takim przypadku właściciel pojazdu może zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z wnioskiem o rozłożenie należności na raty lub o jej zmniejszenie ze względu na trudną sytuację finansową.

Wysokość składki OC zależy natomiast od wielu czynników. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę między innymi wiek i doświadczenie kierowcy, miejsce zamieszkania, model pojazdu, historię ubezpieczeniową oraz sposób użytkowania samochodu. Znaczenie ma także forma płatności – opłacenie składki z góry za cały rok może oznaczać niższy koszt ubezpieczenia.

