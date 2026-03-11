Ten sprzęt „zjada” prąd w nocy. Wyłącz go przed snem, żeby obniżyć rachunki

Rosnące ceny energii sprawiają, że coraz więcej osób zwraca uwagę na zużycie prądu w domu. Wiele urządzeń elektrycznych pobiera energię nawet wtedy, gdy nie są używane. Pozostawione w trybie czuwania mogą przez całą noc generować dodatkowe koszty, które z czasem znacząco podnoszą rachunki za energię.

Świadome korzystanie

Świadome korzystanie z domowych sprzętów może pomóc ograniczyć wydatki. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej energii i jak zmniejszyć ich wpływ na domowy budżet.

Z danych PGNiG wynika, że jednym z największych odbiorców energii w domu jest płyta indukcyjna. Znaczące zużycie prądu generuje również lodówka, która rocznie zużywa około 270 kWh energii. Nieco mniej, ale wciąż dużo, pobiera czajnik elektryczny – jego roczne zużycie szacuje się na około 240 kWh.

Problemem są także urządzenia pozostawione w trybie czuwania. Telewizory, komputery czy inne sprzęty elektroniczne często działają w tle nawet wtedy, gdy nikt z nich nie korzysta. Przez całą noc pozostają podłączone do prądu i stopniowo zwiększają zużycie energii.

Dlatego warto wyrobić sobie nawyk wyłączania sprzętów i odłączania ładowarek, gdy nie są potrzebne. Nawet drobne zmiany w codziennych przyzwyczajeniach mogą przełożyć się na niższe rachunki.

Sporo energii zużywają również laptopy i konsole do gier. Ich odłączenie na noc może przynieść oszczędność sięgającą około 30 zł rocznie. Podobna sytuacja dotyczy kuchenek mikrofalowych, które również pobierają prąd w trybie czuwania.

Nie można zapominać o routerach Wi-Fi oraz komputerach stacjonarnych, które często pracują przez całą dobę. Sam tryb czuwania takich urządzeń może generować koszt kolejnych około 30 zł rocznie. Warto także wyłączać dekodery z funkcją nagrywania, które pozostawione włączone mogą zużywać energię bez potrzeby.

W przeciętnym polskim gospodarstwie domowym w trybie standby działa jednocześnie od kilku do nawet kilkunastu urządzeń. Łącznie mogą one stale pobierać od około 20 do 50 watów mocy.

Zużycie w skali roku

W skali roku oznacza to zużycie energii na poziomie od około 175 do nawet 438 kWh. Przy obecnych cenach energii elektrycznej przekłada się to na koszt od około 170 do nawet 440 zł rocznie za prąd, który w praktyce nie jest wykorzystywany.

Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia tych wydatków jest korzystanie z listew zasilających wyposażonych w wyłącznik. Dzięki nim jednym ruchem można odciąć zasilanie całego zestawu urządzeń RTV, takich jak telewizor, dekoder czy konsola.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem są również inteligentne gniazdka. Pozwalają one ustawić harmonogram działania sprzętu, na przykład automatyczne odcinanie zasilania w nocy, między północą a szóstą rano.

Choć pojedyncze urządzenia zużywają niewielkie ilości energii, ich łączne działanie przez całą dobę może generować zauważalne koszty. Dlatego regularne wyłączanie sprzętów i kontrolowanie ich pracy to jeden z najprostszych sposobów na ograniczenie rachunków za prąd.

