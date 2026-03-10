Tańsze paliwo do majówki. Orlen ogłosił promocyjne ceny

Wojna na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza blokada Cieśniny Ormuz sprawiły, że ceny paliw na świecie skokowo wzrosły. Państwa Zatoki Perskiej tną wydobycie ropy, ponieważ mają problemy z magazynowaniem surowca, którego nie mogą przewieźć przez cieśninę. Niemal natychmiast różnicę w cenie poczuli także polscy kierowcy.

Wyższe ceny uruchomiły też tzw. turystykę paliwową. Jak opisywał portal rozgłośni Deutschlandfunk, w weekend na stacjach w Polsce i Czechach utworzyły się kolejki kierowców z Niemiec, a część z nich tankowała paliwo również do kanistrów. Ten trend z pewnością nasili się po zapowiedzianej już obniżce cen paliw przez koncern Orlen.

Ceny paliwa na świecie wystrzeliły od razu

W Poznaniu za litr oleju napędowego kierowcy muszą zapłacić od 6,59 zł do 7,74 zł. Litr benzyny PB95 (E10) kosztuje natomiast od 5,99 zł do 6,54 zł. Cena LPG wynosi od 2,68 zł do 3,17 zł za litr. W Warszawie za litr oleju napędowego najtaniej zapłacimy 7,18 zł, a najdrożej – 7,36 zł. Litr benzyny PB95 (E10) w stolicy kosztuje od 6,20 zł do 6,57 zł.

Premier Donald Tusk, a także Orlen zapewniają, że dostaw paliw na polskie stacje nie zabraknie. Premier Tusk zapewnił w poniedziałek, że „nie dopuści do tego, żeby ktokolwiek zarobił na tej sytuacji krytycznej”. – Ani Orlen, ani nikt inny nie ma prawa zarobić na tej sytuacji — dodał. Zastrzegł jednak, że Polska nie ma wpływu na ceny paliw na świecie. Spółki paliwowe przyznają jednak, że zakupy ropy są większe – wszystko w obawie przed wysokimi cenami na świecie. Ponadto od początku 2026 roku w Polsce obowiązuje nowa, podwyższona stawka opłaty paliwowej. Orlen obniżył swoje marże niemal do zera na dieslu na własnych stacjach paliw, ale na tym nie koniec.

Orlen reaguje na rosnące ceny paliw

W weekend każdy posiadacz aplikacji Orlen Vitay w ramach promocji może otrzymać rabat w wysokości 35 gr za każdy litr zatankowanego paliwa. Warunkiem jest aktywacja kuponu oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 gr.

Każdy użytkownik aplikacji Orlen Vitay co weekend otrzyma nowy kupon do wykorzystania na tych samych warunkach. Tankowanie objęte rabatem to maksymalnie 50 litrów. To oznacza, że w ramach promocji klienci Orlenu kupią po niższej cenie nawet 400 litrów paliwa.

Promocja cenowa na wszystkich stacjach Orlenu w Polsce wystartuje w czwartek 12 marca 2026 roku o godz. 00.01 i potrwa do 3 maja do godz. 23.59. Oznacza to, że będzie obowiązywać przez osiem kolejnych weekendów. W pierwszy weekend oraz w okresach świątecznych potrwa nieco dłużej.

