Dodatkowa wypłata dla pracowników. Nawet kilka pensji na koniec pracy

Zakończenie aktywności zawodowej bywa dla wielu osób ważnym momentem w życiu. Dla jednych jest to świadoma decyzja, dla innych naturalna konsekwencja osiągnięcia wieku emerytalnego. Wraz z odejściem z pracy pracownik może jednak otrzymać dodatkowe świadczenie finansowe. Chodzi o odprawę emerytalną, która ma pomóc w przejściu z wynagrodzenia do emerytury.

Odprawa emerytalna to jednorazowa wypłata przysługująca osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, które kończą zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę. Jej wysokość i zasady wypłaty regulują przepisy Kodeksu pracy.

Minimalna kwota odprawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna wysokość odprawy emerytalnej nie może być niższa niż równowartość jednego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jest to ustawowe minimum, które przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jeśli rozwiązanie stosunku pracy następuje w związku z przejściem na emeryturę.

W praktyce jednak kwota ta bywa znacznie wyższa. W wielu firmach i instytucjach obowiązują dodatkowe regulacje, takie jak układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania czy wewnętrzne porozumienia. Często przewidują one korzystniejsze warunki niż te wynikające bezpośrednio z przepisów.

Liczy się pełne wynagrodzenie

Podstawą do obliczenia odprawy nie jest wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. Zgodnie z przepisami bierze się pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających zakończenie stosunku pracy.

Do wyliczenia wliczane są wszystkie składniki wynagrodzenia, które pracownik regularnie otrzymywał. Obejmuje to między innymi premie, dodatki funkcyjne, nagrody oraz inne świadczenia wynikające z umowy o pracę lub regulaminu zakładu pracy.

W efekcie osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub otrzymujące liczne dodatki mogą liczyć na wyższą odprawę niż wynikałoby to jedynie z pensji podstawowej.

Staż pracy może zwiększyć świadczenie

W sektorze publicznym obowiązują dodatkowe przepisy uzależniające wysokość odprawy od długości zatrudnienia. Dotyczy to między innymi pracowników samorządowych.

Po dziesięciu latach pracy przysługuje im odprawa w wysokości dwóch miesięcznych wynagrodzeń. Po piętnastu latach zatrudnienia świadczenie wzrasta do równowartości trzech pensji. Najwyższy poziom osiągają pracownicy z co najmniej dwudziestoletnim stażem, którzy mogą otrzymać odprawę wynoszącą nawet sześć miesięcznych wynagrodzeń.

Szczególne zasady dla nauczycieli

Odrębne regulacje obowiązują w przypadku nauczycieli. W ich sytuacji zasady wypłaty odprawy określa Karta Nauczyciela, która przewiduje korzystniejsze warunki niż ogólne przepisy Kodeksu pracy.

Pedagodzy z odpowiednim stażem pracy mogą otrzymać odprawę w wysokości dwóch lub trzech miesięcznych wynagrodzeń. Wysokość świadczenia zależy od liczby przepracowanych lat oraz spełnienia warunków określonych w przepisach.

Nie zawsze odprawa przysługuje

Choć odprawa emerytalna jest powszechnym świadczeniem, istnieją sytuacje, w których pracownik nie może jej otrzymać. Najważniejszą z nich jest wcześniejsze pobranie takiej odprawy u innego pracodawcy. Przysługuje ona bowiem tylko raz w całym życiu zawodowym.

Drugą sytuacją jest kontynuowanie pracy mimo uzyskania prawa do emerytury lub renty. Sam fakt nabycia uprawnień emerytalnych nie oznacza jeszcze zakończenia stosunku pracy.

Czy trzeba składać wniosek?

Pracownik nie musi składać odrębnego wniosku o wypłatę odprawy emerytalnej. Jej wypłata jest obowiązkiem pracodawcy i powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli jednak pracodawca nie wypłaci należnego świadczenia, pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń. Może wtedy domagać się nie tylko wypłaty odprawy, ale również odsetek za opóźnienie.

Pierwszym krokiem jest zazwyczaj pisemne wezwanie do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie efektu, sprawa może zostać skierowana do sądu pracy.

Odprawa emerytalna jest więc nie tylko symbolicznym zakończeniem kariery zawodowej, lecz także realnym wsparciem finansowym, które ma ułatwić rozpoczęcie nowego etapu życia po zakończeniu pracy.

