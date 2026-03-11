Zakaz w blokach w całej Polsce. Służby zaczęły przypominać mieszkańcom

W Polsce od wielu lat obowiązują przepisy ograniczające korzystanie z butli gazowych w budynkach mieszkalnych. Mimo to wciąż zdarzają się przypadki łamania tych zasad. Dlatego spółdzielnie mieszkaniowe oraz służby przypominają mieszkańcom o obowiązującym zakazie i związanych z nim konsekwencjach.

Butle z gazem

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami butle z gazem nie mogą być używane w budynkach, które są podłączone do sieci gazowej oraz mają więcej niż cztery kondygnacje. Przepisy te obowiązują w Polsce od 2002 roku i wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Mimo obowiązujących regulacji wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z takiego zakazu. Dlatego niektóre spółdzielnie mieszkaniowe rozsyłają do lokatorów specjalne pisma z przypomnieniem zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z gazu.

Przykładem jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która poinformowała mieszkańców o obowiązujących przepisach. W przekazanych informacjach podkreślono, że używanie butli gazowych w takich budynkach jest traktowane jako naruszenie obowiązujących przepisów oraz zasad współżycia społecznego.

Na problem zwracają uwagę także służby. Straż Miejska w Dębnie poinformowała, że w ostatnim czasie ujawniono przypadki korzystania z butli gazowych w budynkach podłączonych do sieci gazowej. Funkcjonariusze przypominają, że takie działanie jest zabronione i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia mieszkańców.

Butle z gazem typu propan-butan przeznaczone są przede wszystkim do budynków, które nie posiadają instalacji gazu sieciowego. Ich stosowanie w blokach podłączonych do sieci może prowadzić do poważnych zagrożeń.

Wśród możliwych skutków wymienia się przede wszystkim wycieki gazu, pożary oraz eksplozje. Z tego powodu przepisy wprowadzają konkretne ograniczenia dotyczące ich używania.

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że w budynku mieszkalnym wyposażonym w instalację gazową zasilaną z sieci nie wolno stosować instalacji z butli gazowych, nawet na tarasach czy balkonach.

Dopuszczalne jest natomiast korzystanie z instalacji gazu płynnego w budynkach niskich – maksymalnie do czterech kondygnacji. W takich obiektach obowiązują jednak dodatkowe ograniczenia dotyczące liczby i sposobu przechowywania butli.

W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można posiadać maksymalnie dwie butle podłączone do urządzeń gazowych, przy czym każda z nich może zawierać nie więcej niż 11 kilogramów gazu. Przepisy zabraniają natomiast przechowywania zapasowych butli, które nie są podłączone do instalacji.

Strażacy zwracają uwagę, że w przypadku wycieku gaz z butli jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy podłodze. To zwiększa ryzyko powstania niebezpiecznej sytuacji, ponieważ gaz może długo utrzymywać się w pomieszczeniu.

Kontrole i kary

Z tego powodu mieszkańcy budynków podłączonych do sieci gazowej powinni korzystać z urządzeń elektrycznych do przygotowywania posiłków. W praktyce oznacza to używanie kuchenek elektrycznych, płyt indukcyjnych, piekarników czy innych urządzeń kuchennych.

Osoby, które nie przestrzegają obowiązujących zasad, muszą liczyć się z konsekwencjami. Możliwe są między innymi kontrole prowadzone przez Państwową Straż Pożarną lub Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W przypadku spowodowania zagrożenia lub szkód użytkownik może ponosić pełną odpowiedzialność cywilną oraz karną za skutki takiego działania. Dlatego służby oraz administracje budynków regularnie przypominają mieszkańcom o zasadach bezpiecznego korzystania z gazu.

