Masz psa strzegącego posesji? Fiskus dopuszcza odliczenie VAT

Czy wydatki na utrzymanie psa pilnującego posesji mogą być związane z działalnością gospodarczą i pozwalać na odliczenie VAT? Takie pytanie zadał Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą we własnym domu. Organ podatkowy przyznał mu rację, ale wskazał również istotne ograniczenie.

Pies pilnuje firmy

Sprawa dotyczy programisty zajmującego się tworzeniem oprogramowania, który prowadzi działalność gospodarczą pod kodem PKD 62.01.Z. Jako miejsce wykonywania działalności wskazał swój dom jednorodzinny. To właśnie tam przechowuje sprzęt komputerowy, dokumentację oraz dostęp do systemów klientów i repozytoriów kodu objętych umowami o zachowaniu poufności. W tym samym miejscu spotyka się również z klientami.

W związku z kradzieżami, do których dochodziło w okolicy, przedsiębiorca zdecydował się wzmocnić ochronę swojej posesji. Zamiast instalować elektroniczny system alarmowy, postawił na dwa psy – mieszańce owczarka szkockiego. Zwierzęta przez całą dobę przebywają na terenie posesji i pełnią funkcję odstraszającą oraz sygnalizacyjną.

Właściciel firmy ponosi regularne wydatki związane z utrzymaniem zwierząt. Chodzi między innymi o zakup karmy, opiekę weterynaryjną, szczepienia, szkolenia oraz różnego rodzaju akcesoria. Wszystkie te koszty są dokumentowane fakturami wystawionymi na firmę z numerem NIP.

Przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy od takich wydatków może odliczyć VAT. We wniosku powołał się na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zakupione towary lub usługi są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zdaniem podatnika taki związek w jego przypadku istnieje. Psy chronią bowiem majątek niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sprzęt komputerowy, dane klientów oraz miejsce pracy. Wydatki te mają więc charakter zabezpieczenia źródła przychodów i zapewniają odpowiednie warunki do wykonywania usług programistycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2026 r. uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. Organ potwierdził, że wydatki na utrzymanie psów pełniących funkcję ochronną mogą podlegać odliczeniu VAT, jeśli mają związek z ochroną majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Jednocześnie fiskus zaznaczył, że to podatnik musi samodzielnie i rzetelnie określić, jaka część ponoszonych wydatków jest związana z działalnością gospodarczą, a jaka ma charakter prywatny. Oznacza to, że nie wszystkie koszty utrzymania zwierząt automatycznie kwalifikują się do pełnego odliczenia.

Kto może odliczyć wydatki?

Krajowa Informacja Skarbowa przypomniała również ogólne zasady dotyczące odliczania VAT. Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako czynni podatnicy VAT, jeśli nabywane towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek z działalnością może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

Interpretacja ma znaczenie także dla innych przedsiębiorców. Pokazuje bowiem, że zwierzę pełniące funkcję ochrony mienia może zostać uznane za element zabezpieczenia działalności gospodarczej. Jednocześnie organy podatkowe podkreślają, że konieczne jest faktyczne uzasadnienie takiego związku.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca powinien dokumentować wydatki fakturami wystawionymi na firmę oraz wykazać, że pies rzeczywiście pełni funkcję ochronną. Istotne jest również uzasadnienie podziału kosztów na część związaną z działalnością gospodarczą i część prywatną.

Trzeba także pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni wyłącznie podatnika, który ją uzyskał i tylko w odniesieniu do przedstawionego przez niego stanu faktycznego. Dla innych przedsiębiorców może stanowić wskazówkę, jednak w przypadku wątpliwości warto rozważyć złożenie własnego wniosku o interpretację podatkową.

Czytaj też:

Nowe zasady emerytur? Jedna grupa może przekazać świadczenie dzieciomCzytaj też:

Podatek od „OZE – sroze” 2026. Kluczowa jest lokalizacja urządzenia