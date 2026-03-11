Wynajmować mieszkanie czy je kupić? Oto jest pytanie w 2026 roku

Wynajem mieszkania jest bardziej opłacalny niż zakup, szczególnie w sytuacji ograniczonego budżetu, sytuacji rodzinnej lub związanej z wykonywanym zawodem, gdzie wymagana jest duża mobilność. To także lepsze rozwiązanie także w okresach wysokich stóp procentowych. W wielu przypadkach, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, miesięczny koszt wynajmu lokalu może być o 1000 – 1500 zł niższy niż rata kredytu hipotecznego.

Zakup mieszkania bardziej opłaca się kiedy stopy procentowe są na niskim poziomie i kiedy sytuacja zawodowa kupującego jest ustabilizowana. Przewaga zakupu nad wynajmem sprowadza sie do jednego: w długiej perspektywie wynajem mieszkania nie buduje kapitału własnego, podczas gdy spłacanie rat kredytu hipotecznego prowadzi do pełnej własności.

Kiedy najem a kiedy zakup mieszkania – eksperci odpowiadają

2026 rok raczej sprzyja tym, którzy cenią sobie wolność decyzji, a ulokowanie posiadanej gotówki w mieszkaniu, przy wciąż wysokich cenach nieruchomości, może być mniej opłacalne niż inwestycja tych pieniędzy w inne aktywa. Spadające stopy procentowe sprzyjają zaciąganiu kredytu zamiast płacenia czynszu z najmu, a różnica miesięczna to nawet ponad 600 zł na korzyść hipoteki.

Biorąc pod uwagę ceny mieszkań i wysokość opłat za wynajęcie lokalu, w długim horyzoncie czasowym najem najbardziej opłaca się w Krakowie i Gdańsku, natomiast zakup mieszkania na własność jest najbardziej korzystny w Łodzi – wynika z analizy Grupy Morizon-Gratka.

Eksperci Rankomat.pl i Rentier.io porównali 17 największych miast Polski pod kątem stawek za najem i rat kredytu z 10- i 20-procentowym wkładem własnym. Przy wkładzie własnym 20 proc. w aż 10 miastach taniej wychodzi spłata raty kredytu niż czynsz z najmu. Stawki najmu są najwyższe w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, to i tak nadal jest to wyraźnie tańsza alternatywa od kredytu hipotecznego w tych miastach.

Polacy wolą zakup niż wynajem

Polacy nadal zdecydowanie wolą kupować mieszkania na własność niż je wynajmować, co wynika z silnego kulturowego przywiązania do posiadania własnego lokum. Mimo wysokich cen, zakup jest traktowany jako główny cel życiowy, bezpieczna lokata kapitału oraz ochrona przed inflacją.

W 2026 roku prognozowany jest „rynek kupującego”, co oznacza, że mimo wysokich cen, duża oferta mieszkań daje większe możliwości negocjacji.

Czytaj też:

„Czyste Powietrze” – reanimacja. Liczba wniosków ma wzrosnąć i już