Tak teraz sprzątają Polacy. Wyniki badani zaskakują

Wiosenne porządki? Tylko w duecie! „Jeśli nie chce mojej zguby, sprzątaj ze mną luby” – dziś tak pisałby Fredro. Najnowsze badanie „Podział obowiązków domowych” przeprowadzone na zlecenie marki Sidolux rzuca bowiem zupełnie nowe światło na nasze nawyki. To prawdziwa rewolucja – Polacy nie chcą już sprzątać w pojedynkę. Okazuje się, że wspólne dbanie o przestrzeń staje się nowym sposobem na budowanie bliskości, dbanie o kondycję, a przede wszystkim – na odzyskanie czasu dla siebie – wskazują autorzy badania.

– Wyniki naszej kolejnej edycji badania jasno pokazują, że w polskich domach dokonuje się istotna zmiana mentalna. Jeszcze w 2023 roku w wielu gospodarstwach domowych to kobiety wykonywały znaczną część obowiązków – zauważa Marta Całus, Dyrektor Marketingu Lakma.

Wspólne sprzątanie?

Z przeprowadzonej analizy wynika, że aż 72 proc. badanych uważa, iż wspólne sprzątanie wzmacnia relacje między domownikami. Z kolei dla 77 proc. respondentów taki podział obowiązków sprawia, że nikt nie czuje się pokrzywdzony nadmiarem pracy. To wynik lepszy niż w 2023 roku, gdy takiego zdania było 74 proc. ankietowanych.

Nie bez znaczenia pozostaje też komfort samego sprzątania. 76 proc. Polaków przyznaje, że praca w duecie lub większym zespole jest po prostu mniej męcząca. A to — jak wskazują badani — bezpośrednio przekłada się na lepszą atmosferę w domu.

Wspólne porządki to także czysta praktyka. Blisko 63 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że „dobrze sprząta się razem”, a aż 85 proc. badanych uważa, że to najprostszy sposób, by szybciej uporać się z domowymi obowiązkami i zyskać czas na przyjemności.

Choć wciąż w co drugim domu wspólne sprzątanie należy do rzadkości — 56 proc. ankietowanych deklaruje, że zdarza się to sporadycznie albo nie zdarza się wcale — to jednocześnie aż 82 proc. badanych nie ma wątpliwości, że dzięki współpracy można posprzątać znacznie więcej w tym samym czasie.

Aż 83 proc. badanych wskazuje, że największą zaletą wspólnego sprzątania jest czas, który później można przeznaczyć na odpoczynek i inne przyjemności. To również wynik lepszy niż dwa lata temu — w 2023 roku ten aspekt doceniało 81 proc. respondentów.

Nowe podejście do domowej aktywności

Z raportu wyłania się nowy obraz Polaka, który w domowych obowiązkach szuka wartości dodanej. Zdaniem ponad połowy osób (53 proc.) wspólne dbanie o czystość to doskonała okazja do spędzenia czasu razem. Co ciekawe, sprzątanie przestaje być także postrzegane wyłącznie jako „przykry obowiązek”, a zaczyna być traktowane jako forma aktywności fizycznej, co deklaruje 72 proc. ankietowanych.

– Przestajemy postrzegać dbanie o czystość jako samotną walkę. Fakt, że aż 72 proc. respondentów dostrzega w sprzątaniu narzędzie do wzmacniania relacji, dowodzi, że szukamy w codziennych obowiązkach wartości dodanej i naszym celem w Sidolux jest, aby ten czas przestał być „stracony”. Chcemy, by dzięki wspólnemu działaniu i odpowiednim narzędziom, dbanie o dom stało się naturalnym elementem dbania o siebie nawzajem i o jakość wspólnego życia – podkreśla Marta Całus.

Polacy mają czułe nosy

Z analizowanych danych wynika jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Okazuje się, że w procesie sprzątania niezwykle ważną rolę odgrywają również zmysły. Sidolux sprawdził, co determinuje nasze wybory przy sklepowej półce — okazuje się, że jesteśmy społeczeństwem wyjątkowo wrażliwym na zapach.

Aż 73 proc. osób wybiera środki czystości kierując się ich aromatem, podczas gdy jedynie 9 proc. badanych deklaruje, że nie bierze tego czynnika pod uwagę.

Zatem chcemy, żeby było czysto, sprzątamy w duecie i ma pięknie pachnieć.

