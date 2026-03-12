Gdzie wyrzucić brudny słoik? Zasady segregacji szkła w Polsce

Segregacja odpadów w wielu polskich domach stała się codziennym nawykiem. Mimo to niektóre śmieci wciąż budzą wątpliwości. Jednym z najczęstszych problemów jest to, gdzie wyrzucić brudny słoik po jedzeniu. Okazuje się, że wiele osób robi to nieprawidłowo.

Puste słoiki

Z informacji opublikowanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wynika, że puste słoiki należy wrzucać do pojemnika przeznaczonego na szkło. Co ważne, przed wyrzuceniem nie trzeba ich dokładnie myć. Wystarczy usunąć większe resztki jedzenia znajdujące się w środku.

Wiele osób zastanawia się również, czy przed wyrzuceniem trzeba zdejmować etykiety lub nakrętki. W praktyce nie jest to konieczne. Technologie stosowane w procesie recyklingu pozwalają oddzielić metalowe elementy od szkła oraz usunąć papierowe etykiety i pozostałości kleju.

Mimo to zaleca się, aby metalowe nakrętki wrzucać oddzielnie – do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli do żółtego kosza. Sam słoik, już bez zakrętki, powinien trafić do zielonego pojemnika na szkło. Jeśli opakowanie się stłucze, jego fragmenty również należy wyrzucić do pojemnika na szkło.

Inaczej należy postąpić w sytuacji, gdy słoik jest mocno zakręcony i nie da się usunąć jego zawartości. Pełny słoik, którego nie można opróżnić, powinien trafić do odpadów zmieszanych, czyli do czarnego pojemnika.

Recykling szkła

Proces recyklingu szkła zaczyna się właśnie od właściwej segregacji. Następnie odpady są sortowane według rodzaju i koloru. Kolejnym etapem jest ich rozdrabnianie, a następnie oczyszczanie. W trakcie tego procesu wykorzystywane są m.in. technologie magnetyczne, które pozwalają oddzielić metalowe elementy od szkła. Po usunięciu zanieczyszczeń przygotowany materiał może zostać ponownie przetopiony i wykorzystany do produkcji nowych opakowań.

Do recyklingu nadaje się jednak wyłącznie szkło opakowaniowe, czyli przede wszystkim butelki i słoiki. Dotyczy to również opakowań po kosmetykach czy lekach. W przypadku leków należy jednak pamiętać, że pełne opakowania powinny zostać oddane do apteki.

Nie wszystkie wyroby ze szkła mogą trafić do zielonych pojemników. Do tej frakcji nie wolno wrzucać takich przedmiotów jak szyby, lustra czy szklane figurki. Tego typu odpady należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

Wątpliwości pojawiają się także przy wyrzucaniu pustych butelek po oleju spożywczym. Takie opakowania, po opróżnieniu, powinny trafić do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Podobnie jak w przypadku słoików nie ma potrzeby ich dokładnego mycia.

Inaczej wygląda sytuacja z opakowaniami po oleju silnikowym. Takich odpadów nie wolno wyrzucać do żółtych pojemników ani wylewać pozostałości do kanalizacji. W większości przypadków należy oddać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie zostaną odpowiednio zutylizowane.

