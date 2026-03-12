Nawet 29 tys. zł czeka w ZUS. Wystarczy złożyć jeden wniosek

Na subkontach emerytalnych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych znajdują się pieniądze należące do osób, które już zmarły. Według danych ZUS średnia kwota zgromadzona w takich przypadkach wynosi około 29 tys. zł. Środki te mogą zostać wypłacone osobom uprawnionym, jednak nie następuje to automatycznie – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Pieniądze z ZUS

Pieniądze zgromadzone na subkoncie emerytalnym mogą zostać odzyskane przez najbliższych zmarłego, ale nie tylko. Prawo do dziedziczenia mają również osoby wskazane wcześniej przez ubezpieczonego. Dotyczy to zarówno członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE), jak i osób, które nie przystąpiły do OFE, lecz urodziły się po 31 grudnia 1968 roku.

Jak wyjaśnia ZUS, połowa środków zgromadzonych na subkoncie oraz rachunku w OFE w czasie trwania wspólności majątkowej trafia na konto współmałżonka. Pozostała część jest dzielona między osoby wskazane przez zmarłego jako uposażone.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia zgromadzonych pieniędzy. Wtedy środki wchodzą w skład masy spadkowej i są przekazywane zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Osoby posiadające subkonto w ZUS mogą jeszcze za życia wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków oraz określić ich udział procentowy w dziedziczeniu. Dyspozycja ta może być również w każdej chwili zmieniona.

Jeśli ubezpieczony był członkiem OFE, zmiany dotyczące osób uposażonych należy zgłaszać bezpośrednio w funduszu emerytalnym. Dotyczy to również sytuacji, gdy dana osoba zdecydowała się wcześniej zaprzestać przekazywania składek do OFE.

Jak odzyskać pieniądze?

Aby odzyskać pieniądze zgromadzone po zmarłym, konieczne jest złożenie wniosku. Bez tej formalności ZUS nie rozpocznie procedury wypłaty. To oznacza, że jeśli nikt nie zgłosi się po środki, pozostają one na koncie.

Jeżeli zmarły osiągnął wiek emerytalny lub posiadał wyłącznie subkonto w ZUS, procedura podziału środków rozpoczyna się właśnie w tej instytucji. W innych przypadkach postępowanie może rozpocząć się w OFE.

Otwarty fundusz emerytalny ma 14 dni na przekazanie do ZUS informacji o osobach, którym przyznano środki oraz o ich udziale w podziale pieniędzy. Następnie ZUS dokonuje analogicznego podziału środków zgromadzonych na subkoncie.

Decyzja dotycząca wypłaty środków powinna zostać podjęta w ciągu trzech miesięcy.

ZUS podkreśla również, że w celu odzyskania pieniędzy nie trzeba korzystać z usług pośredników czy firm oferujących pomoc w odzyskaniu środków. Wystarczy zgłosić się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć odpowiedni wniosek.

Instytucja informuje także, że w niektórych przypadkach sama powiadamia osoby uprawnione o możliwości ubiegania się o wypłatę pieniędzy zgromadzonych na subkoncie zmarłego, choć przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku.

