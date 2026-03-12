Pilny komunikat znanego banku. Tak klienci mogą stracić pieniądze

Alior Bank opublikował pilne ostrzeżenie dla klientów dotyczące nowej fali oszustw finansowych. Przestępcy podszywają się pod pracowników banku, a czasem także pod policjantów, aby wyłudzić pieniądze od nieświadomych użytkowników. Instytucja apeluje o szczególną ostrożność i przypomina, jak rozpoznać próbę oszustwa.

Bank ostrzega

Komunikat został opublikowany 10 marca 2026 roku na stronie internetowej banku. Z informacji przekazanych przez instytucję wynika, że oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, aby zdobyć zaufanie klientów i doprowadzić do przekazania im pieniędzy.

Przestępcy często próbują wzbudzić w rozmówcach strach lub poczucie pilności sytuacji. W trakcie rozmowy mogą twierdzić, że środki znajdujące się na koncie są zagrożone i wymagają natychmiastowego zabezpieczenia. W rzeczywistości celem takich działań jest wyłącznie wyłudzenie pieniędzy.

Jedną z metod stosowanych przez oszustów jest wysyłanie fałszywych wiadomości SMS, które wyglądają jak komunikaty wysyłane przez bank. W innych przypadkach przestępcy dzwonią do klientów, podając się za pracowników instytucji finansowej lub funkcjonariuszy policji.

Podczas rozmów mogą nakłaniać do wykonania określonych działań, które mają rzekomo zabezpieczyć środki. Wśród takich poleceń pojawia się m.in. prośba o przekazanie karty płatniczej do zniszczenia, zainstalowanie dodatkowej aplikacji na telefonie lub wykonanie przelewu na tzw. bezpieczne konto.

Alior Bank podkreśla, że nie należy wykonywać takich poleceń, zwłaszcza gdy towarzyszy im presja czasu lub próba wywołania paniki. Klienci powinni zachować ostrożność i nie udostępniać wrażliwych danych.

Nie przekazuj karty i danych

Instytucja przypomina, że nigdy nie należy przekazywać karty płatniczej osobom trzecim ani instalować aplikacji na polecenie nieznajomych. Klienci nie powinni także przelewać pieniędzy na wskazane przez rozmówcę konto ani podawać kodów BLIK.

W sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości co do tożsamości osoby kontaktującej się z klientem, bank zaleca przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji. Można poprosić o wysłanie wiadomości PUSH z wizytówką pracownika do aplikacji mobilnej Alior Mobile lub o podanie hasła zwrotnego służącego do potwierdzenia tożsamości.

Bank podkreśla, że prawdziwy pracownik instytucji powinien być w stanie potwierdzić swoją tożsamość w taki sposób.

Jeśli ktoś podejrzewa, że mógł paść ofiarą oszustwa lub ma wątpliwości dotyczące rozmowy z osobą podającą się za pracownika banku, powinien jak najszybciej skontaktować się z instytucją finansową.

Ważne jest również, aby nie oddzwaniać na numer telefonu, z którego kontaktował się potencjalny oszust. Zamiast tego należy samodzielnie zadzwonić na oficjalną infolinię banku i poinformować o sytuacji. W przypadku Alior Banku można to zrobić pod numerem +48 12 370 70 00.

Szybka reakcja i kontakt z bankiem mogą pomóc ograniczyć ryzyko utraty pieniędzy oraz umożliwić podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających konto.

Czytaj też:

Myśleli, że unikną podatków w Polsce, wyjechali do Dubaju. Influencerzy mogą się zdziwićCzytaj też:

Znamy szczegóły SAFE 0 proc. Prezes NBP wskazał konkretną kwotę