Ten bank wyłączy swoje usługi. Utrudnienia potrwają do późnego poranka 15 marca

Jak komunikuje na swoich stronach mBank, w najbliższy weekend klienci banku muszą być przygotowani na spore utrudnienia. W weekend z 14 na 15 marca 2026 r. zostaną wyłączone niektóre usługi dla klientów banku. Co ważne, przerwa może potrwać do późnego poranka 15 marca 2026 r.

Jakie usługi mBanku nie będą działać?

W ramach modernizacji systemów mBanku utrudnienia wystąpią w poniższych usługach:

Karty bankomatowe. Nie będzie możliwości płacenia kartą w internecie od 2:30 do 9:00 rano. Będzie za to można przez całą noc płacić kartą stacjonarnie oraz skorzystać z bankomatu, w tym wypłacać gotówkę.

Nie będzie możliwości płacenia kartą w internecie od 2:30 do 9:00 rano. Będzie za to można przez całą noc płacić kartą stacjonarnie oraz skorzystać z bankomatu, w tym wypłacać gotówkę. Serwis transakcyjny. Od 2:30 do 9:00 rano nie będzie można zalogować się na swoje konto, zarówno przez internet, jak i aplikacji mobilnej. Nie będzie można również złożyć żadnego wniosku do banku np. o pożyczkę lub kredyt.

Od 2:30 do 9:00 rano nie będzie można zalogować się na swoje konto, zarówno przez internet, jak i aplikacji mobilnej. Nie będzie można również złożyć żadnego wniosku do banku np. o pożyczkę lub kredyt. Infolinia. Podczas przerwy nie będzie można się dodzwonić do banku, mLinia zostanie wyłączona od 2:30 do 9:00 rano. Nie będzie można wykonać telefonicznie żadnej operacji.

mBank dla firm

Utrudnienia dotyczą również sektora MSP. Płatność kartą nie będzie możliwa w internecie od 2:30 do 9:00 rano. Będzie za to można zapłacić stacjonarnie w sklepach, restauracjach czy skorzystać z bankomatu i wypłacić gotówkę. Wyłączenie aplikacji mBanku dla sektora MSP, z pewnością nie zadowoli klientów.

Jak przygotować się do awarii banku?

Znając datę planowanej przerwy w działaniu mBanku, najlepiej zaplanować przelewy i inne operacje już wcześniej. Co najważniejsze, podczas zmian w banku, nadal będzie można korzystać z bankomatów i wypłacać gotówkę. Bank w tym zakresie nie przewidział żadnych ograniczeń. Należy liczyć się z tym, że przerwa zgodnie z planem ma potrwać od 2:30 do 9:00 rano. Zawsze jednak usuwanie awarii może się przedłużyć.

