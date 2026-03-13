Wielu podatników o tym nie wie. Te prace i zakupy w mieszkaniu można wrzucić w ulgę

Wydatki poniesione na dostosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą zostać odliczone w rocznym rozliczeniu PIT. Takie stanowisko od lat potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach podatkowych. Chodzi o ulgę rehabilitacyjną, która została uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odliczenie wydatków

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od dochodu, jeszcze przed wyliczeniem podatku, wydatki ponoszone na cele rehabilitacyjne oraz takie, które ułatwiają wykonywanie codziennych czynności życiowych. Z rozwiązania mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, ale również podatnicy utrzymujący osoby z niepełnosprawnościami, o ile spełniają warunki wskazane w przepisach.

Jednym z katalogów wydatków uwzględnianych w tej preferencji są koszty adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych, jeżeli zostały dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy nie zawierają zamkniętej listy takich kosztów. Najważniejsze jest to, by konkretne prace albo zakupy rzeczywiście pomagały osobie z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem rodzaju jej schorzeń.

Jak wyjaśnia Krajowa Informacja Skarbowa, adaptacja oznacza przystosowanie lokalu do innego sposobu użytkowania, a wyposażenie polega na dodaniu elementów zwiększających jego funkcjonalność. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o ogólne ulepszenie mieszkania. Wystarczy, że zmiany odpowiadają indywidualnym potrzebom osoby z niepełnosprawnością.

W interpretacjach podatkowych fiskus potwierdzał możliwość odliczenia m.in. kosztów zmiany systemu ogrzewania, wymiany okien i drzwi, montażu klimatyzacji czy przebudowy łazienki. Akceptowane były także wydatki związane z usunięciem progów, wymianą podłóg na antypoślizgowe, zakupem i montażem rolet oraz dostosowaniem kuchni, w tym mebli i sprzętu AGD. Na liście znalazły się również pralki, suszarki, zmywarki, oczyszczacze powietrza oraz kamery monitorujące.

Jak skorzystać z ulgi?

Skorzystanie z ulgi wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Wydatek musi zostać pokryty z własnych środków podatnika. Jeżeli został w całości albo częściowo sfinansowany z PFRON, NFZ, funduszy socjalnych lub innych publicznych źródeł, odliczeniu podlega jedynie różnica. Niezbędne jest także posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty na wypadek ewentualnej kontroli.

Trzeba też pamiętać, że każda interpretacja podatkowa odnosi się do konkretnego stanu faktycznego, dlatego znaczenie mają indywidualne okoliczności podatnika. Jeśli jednak wydatki rzeczywiście służą przystosowaniu mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, skarbówka co do zasady nie podważa prawa do odliczenia ich w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

FAQ – Twój e-PIT 2026

Czym jest usługa Twój e‑PIT?

Twój e‑PIT to przygotowane przez skarbówkę wstępne zeznanie roczne PIT, oparte na danych od pracodawców, ZUS i innych płatników. Możesz je sprawdzić, poprawić (np. dodać ulgi, zmienić sposób rozliczenia) i wysłać online bez wizyty w urzędzie. Jeśli nic nie zrobisz w terminie, standardowe zeznania (np. PIT‑37, PIT‑38) zostaną automatycznie uznane za złożone.

Jak zalogować się do Twój e‑PIT?

Do usługi wchodzisz przez e‑Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Zalogować się możesz na kilka sposobów: danymi autoryzującymi (PESEL/NIP, data urodzenia, kwota przychodu z poprzedniego roku), przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel albo e‑Dowód. Po zalogowaniu wybierasz zakładkę „Twój e‑PIT”, gdzie widzisz przygotowane dla ciebie zeznania za ostatni rok.

Do kiedy muszę zareagować na Twój e‑PIT?

Na sprawdzenie, poprawienie lub odrzucenie zeznania masz czas co do zasady od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym okresie możesz wielokrotnie zmieniać dane, dopóki nie wyślesz ostatecznej wersji. Po 30 kwietnia typowe formularze (np. PIT‑37, PIT‑38) są automatycznie uznawane za złożone w kształcie, w jakim pozostawiłeś je w systemie.

Jakie dane warto sprawdzić przed wysłaniem?

Przede wszystkim: poprawność danych osobowych i właściwego urzędu skarbowego, aktualność numeru rachunku bankowego do zwrotu oraz formę rozliczenia (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako samotny rodzic). Koniecznie przejrzyj sekcję ulg – system nie zna twoich wydatków, więc sam musisz dopisać m.in. ulgę na dzieci, internet, termomodernizacyjną czy darowizny. Na koniec sprawdź, czy ujęto wszystkie źródła przychodu, np. więcej niż jednego pracodawcę lub zleceniodawcę.

Czy Twój e‑PIT zawsze mnie rozliczy automatycznie?

Nie. Automatyczne uznanie za złożone dotyczy przede wszystkim standardowych zeznań, jak PIT‑37 i PIT‑38, przy prostych źródłach dochodu. Przy działalności gospodarczej, ryczałcie, sprzedaży nieruchomości czy bardziej skomplikowanych dochodach część zeznań trzeba przygotować aktywnie lub uzupełnić samodzielnie. W takich sytuacjach nieprzejrzenie usługi może oznaczać po prostu brak złożonego, poprawnego zeznania.

