Będzie nowe 300 plus? Tym razem nie dla uczniów

300 plus za oddawanie krwi? Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. organizacji zdrowia pojawił się pomysł wypłacania honorowym krwiodawcom waloryzowanego dodatku emerytalnego w wysokości 200–300 zł. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Wicher podkreślał, że byłaby to symboliczna forma docenienia za wieloletnie zaangażowanie. Kluczowe jest tu właśnie słowo „wieloletnie”, bowiem na wsparcie będzie można liczyć dopiero po latach oddawania krwi.

300 plus dla krwiodawców? Ministerstwo sceptyczne

Pomysł popierają przedstawiciele środowisk związanych z publiczną służbą krwi. Sceptyczni są natomiast przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Magdalena Kramska, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w resorcie podkreśliła w Sejmie, że każda decyzja o rozszerzeniu katalogu przywilejów musi być wyjątkowo ostrożna. W ocenie resortu istnieje realne ryzyko, że zbyt daleko idące benefity finansowe mogłyby zmienić motywacje dawców i osłabić fundament publicznej służby krwi, oparty na dobrowolności i altruizmie.

Ministerstwo przyznało natomiast, że analizowało pomysł przyznania krwiodawcom ulg kolejowych. Problemem okazują się jednak koszty i brak gwarancji stabilnego finansowania. Jak informuje serwis Rynek Zdrowia, resort nie wyklucza przeglądu obecnych uprawnień, ale bez założenia, że mają one prowadzić do wprowadzenia nowych świadczeń pieniężnych.

Serwis przypomina, że honorowi dawcy krwi mogą obecnie liczyć m.in. na dzień wolny od pracy w dniu oddania krwi i następnym, posiłek regeneracyjny, zwrot kosztów dojazdu do centrum krwiodawstwa oraz możliwość odliczenia darowizny w podatku. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mają dodatkowo prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz do bezpłatnych leków objętych wykazami.

