Przyszła emerytura odliczana od podatku. Policz zanim wyślesz PIT

Oszczędzanie na emeryturę idzie Polakom opornie. Żyjemy jakby jutra miało nie być, a tymczasem jutro nadejdzie, tylko wtedy na oszczędzanie z myślą o emeryturze będzie już stanowczo za późno.

Nie wszyscy są biegli w finansach i potrafią sami wymyślić indywidualną strategię oszczędzania, której będą się trzymać przez najbliższe 20 – 40 lat. Dla takich osób rząd w 2004 roku wymyślił Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które daje możliwość odliczenia wpłat właśnie w ramach ulgi podatkowej. O tej możliwości przy roliczeniu podatku dochodowego za 2025 rok nie powinny teraz zapominać osoby, które na IKZE wpłaciły – elektroniczny PIT automatycznie nie zrealizuje tej ulgi podatkowej – trzeba ją odliczyć samemu.

Ile można było wpłacić w 2025 roku na IKZE?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej związanej z IKZE, należało dokonać wpłat do końca grudnia 2025 roku. Wpłaty te są odliczane od podstawy opodatkowania, co oznacza niższy podatek do zapłaty lub wyższy zwrot podatku.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jak co roku określiło maksymalne limity wpłat, które w 2025 roku wynosiły:

2,1-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych,

4,2-krotność – dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W praktyce te założenia przełożyły się na konkretne kwoty: 10 407,60 zł dla większości podatników oraz 15 611,40 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ile można odliczyć w PIT za 2025 rok?

Główną zaletą IKZE jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania. Oznacza to, że dochód podatnika po odliczeniu wpłat na IKZE jest niższy, co skutkuje mniejszym podatkiem do zapłaty. W efekcie osoba oszczędzająca w ramach IKZE może otrzymać większy zwrot podatku lub uniknąć konieczności dopłaty do urzędu skarbowego.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę, które w minionym roku wpłaciły na IKZE pełny limit, będa mogły sobie odliczyć – w zależności od progu podatkowego – do 3617 zł (etat) lub 5425 zł (samozatrudnieni) przy 32 proc. podatku. Przy pierwszym progu podatkowym (12 proc.) to odpowiednio 1248,91 zł (etat) i 1873,36 zł (samozatrudnieni).

