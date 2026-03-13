W dowolnym momencie o 400 zł więcej do emerytury. Chyba warto?

Wniosek o numerze EPD-21, który dotyczy rent i emerytur najlepiej złożyć w ZUS na początku roku, ale tak naprawdę to każdy moment jest dobry, bo ZUS nie wyznaczył na tę operację konkretnej daty.

Ten wysiłek z pewnością się opłaci, jeśli roczne łączne dochody rencisty lub emeryta nie przekroczą 30 tys. zł, a dodatkowo – pozwala uzyskać wyższą wypłatę „na rękę”, w tym trzynastki i czternastki.

Kluczowa kwota 30 tys. zł – nieopodatkowana

Chodzi o podatek, którego wielu emerytów wcale nie musi płacić, a który co miesiąc jest automatycznie potrącany ze świadczenia. ZUS co miesiąc wypłaca emerytom i rencistom należne świadczenia, ale pomniejszone o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. W wielu przypadkach tak nie musi być.

Polacy nie płacą podatku dochodowego od wszystkich łącznych dochodów z jednego roku podatkowego. W systemie przewidziana jest także legalna kwota nieopodatkowana – 30 tys. zł. Dlatego jeśli łączna wysokość świadczeń z ZUS w danym roku (w tym trzynastka i czternastka oraz dochody z pracy) nie przekracza 30 tys. zł, śmiało można wypełniać formularz EPD-21. Jest to rozwiązanie, które dorzuci do domowego budżetu 400 zł, zwłaszcza osobom otrzymującym niskie emerytury, renty rodzinne lub socjalne.

Uwaga na niedopłatę przy rocznym rozliczeniu PIT

Wyliczenie jest proste: świadczenie na poziomie 2 tys. zł brutto daje łącznie przez 12 miesięcy 24 tys. zł. Do tego doliczyć trzeba również trzynastkę i czternastkę – 1 878,91 zł + 1 878,91 zł. Łącznie to już 27 757,82 zł brutto. Kwota poniżej 30 tys. upoważnia do rezygnacji z zaleczek podatkowych.

Bez względu na źródło dochodu (emerytura czy renta, w tym także renta socjjalna), wniosek trzeba złożyć w ZUS samodzielnie.

Formularz EPD-21 jest dostępny w każdym oddziale ZUS w formie papierowej, a także w formie elektronicznej na platformie eZUS. Wystarczy jedno złożenie dokumentu, aby obowiązywał on także w kolejnych latach. Jeśli jednak sytuacja finansowa emeryta lub rencisty ulegnie zmianie i dochody przekroczą limit 30 tys. zł, można złożyć nowy wniosek, przywracając pobieranie podatku. Dzięki temu nie będzie niedopłaty podczas rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

