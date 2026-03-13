Ratunkowe świadczenie z ZUS i dodatek poszły w górę. Więcej w portfelu

Renta socjalna to finansowane z budżetu państwa świadczenie dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego przed 18. rokiem życia lub już w trakcie nauki (do 25. roku życia).

Towarzyszy jej dodatek dopełniający, który przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Jest istotnym wsparciem finansowym, zwłaszcza po obowiązkowej marcowej waloryzacji.

Niezdolni do pracy już dostają z ZUS więcej

Nie wszyscy wiedzą, że renta socjalna jest finansowana z budżetu państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ZUS. Do końca lutego 2026 roku jej wysokość wynosiła 1878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł netto („na rękę”).

Od 1 marca jej kwota wzrosła do 1978,49 zł brutto, co przekłada się na wypłatę 1800,43 zł netto miesięcznie.

Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeśli całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały, ale może też być przyznana na czas określony, kiedy niezdolność do pracy jest tylko okresowa. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 roku również wzrosła i wynosi zaledwie 1483,87 zł.

Nowy dodatek do renty socjalnej

Dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zaledwie od maja 2025 roku. Osoby, które 1 stycznia 2025 roku były uprawnione do otrzymywania renty socjalnej i rzeczywiście ją pobierały oraz miały orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, otrzymały ten nowy dodatek automatycznie. To grupa 131 tys. osób. Pozostałe osoby muszą złożyć wniosek EDD-SOC aby go otrzymać.

Do końca lutego 2026 roku świadacznie wynosiło 2610,72 zł brutto. Po waloryzacji, od 1 marca wzrosło do kwoty 2704,71 zł brutto.

Warto pamiętać, że od dodatku dopełniającego podobnie jak od renty socjalnej pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy – stąd kwota brutto.

