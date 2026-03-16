Zwrotu pieniędzy nie będzie. 10-krotnie wyższy podatek był OK

Przepisy dotyczące podatku od garaży podziemnych zmieniły się w styczniu 2025 roku – na bardziej korzystne dla użytkowników. Już nie trzeba płcić 10-krotnie większego podatku niż od mieszkania. Pytanie, jak odzyskać poprzednie wpłaty.

Sprawa dotyczy właścicieli mieszkań, którzy mieli również udziały w garażu znajdującym się w podziemnej części budynku, a garaż miał odrębną księgę wieczystą.

Garaż i mieszkanie – zrównanie stawek podatkowych

Trybunał Konstytucyjny w 2023 roku uznał przepisy za wadliwe i zadecydował, że bez względu na status prawny garażu lub miejsca postojowego, właściciele powinni płacić taki sam podatek. Przepisy zmieniono od 1 stycznia 2025 roku. Od tej pory podatek od nieruchomości za garaż płaci się według niskiej stawki (obecnie to 1,15 zł za 1 m kw.), a nie 10-krotnie wyższej (obecnie maksymalnie 11,17 zł za 1 m kw.).

„W efekcie tej zmiany wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych i niezajęte na działalność gospodarczą będą opodatkowane jednakową stawką” — uzasadniało Ministerstwo Finansów.

W ubiegłym roku właściciele miejsc garażowych z wyodrębnioną księga wieczystą musieli jak najszybciej pójść do urzędu i zaktualizować status garażu lub miejsca postojowego wypełniając druk IN-1.

Garaż jednak opodatkowany prawidłowo

Pozostała jednak kwestia odzyskania wcześniejszych nadpłat, skoro są niekonstytucyjne. W 2026 roku sprawie jasno wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny: nie ma szans na odzyskanie części podatku od garażu znajdującego się w podziemiach budynku mieszkalnego.

Według sądu, jeżeli garaż był samodzielnym przedmiotem własności, to przed 2025 rokiem został prawidłowo opodatkowany według wyższej stawki podatku od nieruchomości. Trybunał konstytucyjny uznał bowiem za zasadną ochronę dochodów gmin (z podatku od nieruchomości), ponieważ służą one zapewnieniu środków potrzebnych do wykonywania zadań publicznych.

Czytaj też:

Płot z podatkiem do zapłacenia? Resort finansów potwierdzaCzytaj też:

Jak seniorzy wydają dodatkowe emerytury? Wiosenne wydatki