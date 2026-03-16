Opłaty za pochówki mocno w górę. Zmiany od 19 marca

Od 19 marca we Wrocławiu wzrosną opłaty za pochówki na cmentarzach komunalnych. Jak poinformowała Polską Agencję Prasową (PAP) Monika Dubec z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, zarządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wrocław. Tak wzrosną opłaty za pochówki

Z jakimi podwyżkami trzeba się liczyć? W przypadku najczęściej wybieranych form pochówku, jak tradycyjny grób ziemny pojedynczy, cena wzrośnie z 1,3 tys. do 1,8 tys. zł. Grób ziemny urnowy dwumiejscowy w pionie podrożeje z 1,8 tys. zł do 2 tys. zł, a ziemny urnowy czteromiejscowy z 2,1 tys. zł do 3,5 tys. zł, co oznacza wzrost aż o 67 proc.

Tradycyjny pochówek (w trumnie) na okres 20 lat, zgodnie z nowym cennikiem, w grobie głębinowym dwumiejscowym w pionie będzie kosztować 2,5 tys. zł (obecnie 1,8 tys. zł), zaś w grobie rodzinnym dwumiejscowym w poziomie – 3 tys. zł (obecnie 2,2 tys. zł).

Wrocławscy urzędnicy tłumaczą, że podwyżki wynikają z rosnących kosztów utrzymania nekropolii. Wskazano tu m.in. rosnące koszty energii, wody, wywozu odpadów, wynagrodzeń i utrzymania wrocławskich cmentarzy.

Inny powód to konieczność dostosowania cennika do orzecznictwa sądowego. Chodzi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 roku, który mówi, że groby urnowe, murowane i kolumbaria muszą być sprzedawane na 100 lat, bez dodatkowych opłat za przedłużanie czy dochowanie kolejnych urn lub trumien.

Urzędnicy nie ukrywają również, że wpływ na ich decyzje miała podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł, która nastąpiła wraz z początkiem tego roku. Przypomnijmy, że wysokość świadczenia podniesiono po 15 latach. Zmiana ta była oczekiwana przez Polaków. Badanie SW Research dla „Wprost” pokazało, że aż 80 proc. z nas wyrażało przekonanie, że 4 tys. zł to kwota zbyt niska i konieczne jest podniesienie świadczenia. Jedynie 12,3 uznało tę kwotę za wystarczającą, a zaledwie 2,6 za zbyt wysoką. Niespełna 1,5 proc. uczestników sondażu przekonywało, że zasiłek pogrzebowy w ogóle nie powinien obowiązywać.

