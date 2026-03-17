Seniorzy mogą odzyskać pieniądze z PIT. W grę wchodzi nawet 400 zł zwrotu

Rozpoczął się sezon rozliczeń podatkowych za 2025 rok, a dla wielu emerytów może to oznaczać zwrot nadpłaconego podatku. Kluczowe znaczenie ma nadal kwota wolna od podatku wynosząca 30 tys. zł. To właśnie ona sprawia, że część seniorów może odzyskać pieniądze pobrane wcześniej przez ZUS, przede wszystkim od trzynastej i czternastej emerytury.

Zwroty dla emerytów

Mechanizm jest prosty. ZUS, wypłacając co miesiąc emeryturę oraz dodatkowe roczne świadczenia, pobiera zaliczki na podatek dochodowy według stawki 12 proc. Jeśli jednak łączny dochód emeryta za cały 2025 rok nie przekroczył 30 tys. zł, podatek należny wynosi zero. W takiej sytuacji pobrane wcześniej zaliczki powinny wrócić do seniora. Nawet wtedy, gdy próg został przekroczony tylko nieznacznie, część emerytów nadal może liczyć na częściowy zwrot podatku od dodatkowych świadczeń.

Wysokość zwrotu zależy od wysokości podstawowej emerytury. Z podanych prognoz wynika, że około 300–400 zł mogą odzyskać osoby, których miesięczne świadczenie mieściło się w granicach 2000–2200 zł brutto. Przy wyższych emeryturach zwrot ma być zwykle niższy i wynosić około 100–200 zł, ponieważ podatek był już należny, a trzynastka i czternastka jedynie zwiększyły nadpłatę. Najwięcej mają zyskać seniorzy z emeryturą w pobliżu 2500 zł brutto. Powyżej tego poziomu szansa na wyraźnie wyższy zwrot maleje, chyba że podatnik korzysta z dodatkowych ulg.

Istotne są także terminy. Od 15 lutego 2026 roku urząd skarbowy udostępnia gotowe zeznania w usłudze Twój e-PIT. To od tego dnia można zaakceptować deklarację i uruchomić procedurę zwrotu. Ostateczny termin na złożenie lub poprawienie rozliczenia przypada 30 kwietnia 2026 roku. Jeśli podatnik nie podejmie żadnego działania, system zaakceptuje PIT automatycznie po tej dacie. Szybsze rozliczenie przez internet oznacza też szybszy przelew. Skarbówka ma 45 dni na zwrot w przypadku rozliczenia elektronicznego, natomiast przy wersji papierowej może to potrwać do trzech miesięcy.

Druki z ZUS

Dla większości emerytów dobra wiadomość jest taka, że nie muszą składać dodatkowego wniosku. ZUS przesyła druk PIT-40A albo PIT-11A zarówno seniorowi, jak i urzędowi skarbowemu. Na tej podstawie Ministerstwo Finansów przygotowuje rozliczenie. Działanie jest potrzebne tylko wtedy, gdy emeryt chce przekazać 1,5 proc. podatku innej organizacji niż rok wcześniej, skorzystać z ulgi na leki lub ulgi rehabilitacyjnej albo rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Dodatkowe odliczenia mogą jeszcze podnieść zwrot. Dotyczy to m.in. wydatków na leki przekraczających 100 zł miesięcznie oraz kosztów związanych ze sprzętem rehabilitacyjnym. Przykładowo, jeśli senior wydawał co miesiąc 150 zł na leki, może odliczyć rocznie 600 zł, czyli nadwyżkę ponad ustawowy limit. To bezpośrednio przekłada się na wyższy zwrot podatku. Dla wielu emerytów rozliczenie PIT za 2025 rok może więc oznaczać nie tylko formalność, ale też realny zastrzyk gotówki.

