Bilet parkingowy za szybą w aucie czy niekoniecznie? Sąd wyjaśnił

Kierowcy nie mają jasności w sprawie biletu za parkowanie – ma być widoczny przez szybę auta czy nie? Sprawa nie jest jednoznaczna, ponieważ w Szczecinie wprowadzono karę za brak biletu za szybą. Warszawa zajęła zupełnie inne stanowisko w tej sprawie.

Kierowcy odruchowo wracają do samochodów z biletem za parkowanie, ale – jak się okazuje – nie wszędzie jest to konieczne. Kara za brak biletu też okazała się na wyrost.

Dobrze widoczny bilet parkingowy w sądzie

Radni ze Szczecina przyjęli regulamin, w którym znalazła się kara umowna za nieumieszczenie biletu parkingowego za szybą zaparkowanego pojazdu. „Oznacza to, że Rada Miasta Szczecina uchwaliła w regulaminie przepisy, których uchwalić nie powinna, ponieważ nie pozwala na to ustawa o samorządzie gminnym. Ustawa ta nie upoważnia bowiem organów gminy do wprowadzenia tego typu sankcji cywilno-prawnych nakładanych na użytkowników strefy parkowania” – wyjaśnił Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

Przepisy regulaminu zaskarżył również prokurator. Wskazał, że nowy regulamin zezwala na domaganie się opłaty dodatkowej nawet wtedy, kiedy postój został faktycznie opłacony. Jak zauważył, konstrukcja tego zapisu sprawia, że opłata dodatkowa jest należna nie z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej, lecz za niewykonanie czynności w postaci „umieszczenia ważnego biletu parkingowego w sposób określony w Regulaminie”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił punkt widzenia prokuratora: „Nawet w przypadku należytej staranności kierowcy i weryfikacji widoczności biletu parkingowego z zewnątrz pojazdu w chwili opłacenia postoju, nie ma on wpływu na widoczność z zewnątrz pojazdu przez dalszy, czasem wielogodzinny postój pojazdu. Tymczasem owa widoczność biletu może się zmieniać z powodu okoliczności niezależnych od korzystającego z parkingu takich jak np. opady atmosferyczne (deszcz, śnieg itp.)” – napisał sedzia w uzasadnieniu.

Jak Warszawa kontroluje kierowców?

Do sprawy co jakiś czas wraca także Warszawski Zarząd Dróg Miejskich. Cyklicznie rozwiewa wątpliwości osób, które parkują w stołecznej Strefie Płatnego Parkowania przypominając, że decyzja w tej sprawie zapadła w 2023 roku.

Od tej pory nie trzeba już umieszczać biletu z parkometru za szybą auta w Warszawie, także podczas korzystania z mobilnej aplikacji - system eKontroli SPPN do uzyskania informacji potrzebuje jedynie zeskanować tablicę rejestracyjną auta. ZDM Warszawa radzi jednak, by bilet parkingowy schować do kieszeni, bo może się przydać się, przy korzystaniu z innych rozwiązań parkometru — na przykład przedłużenia czasu parkowania bez konieczności wpisywania danych od nowa. Bilet parkingowy ma nadrukowany indywidualny kod QR, który można zeskanować w maszynie, żeby szybko przedłużyć czas parkowania.

