Najwyższa emerytura z KRUS i ZUS. Skala różnicy może zaskoczyć

Najwyższe świadczenia wypłacane przez KRUS i ZUS pokazują, jak duże mogą być różnice między systemami emerytalnymi. Najwyższa emerytura rolnicza wynosi obecnie 4772,11 zł brutto. Trafia ona do rolnika, który przez ponad 41 lat opłacał składki. W zestawieniu z rekordową emeryturą z ZUS różnica okazuje się bardzo wyraźna, bo świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekracza tę kwotę ponad dziesięciokrotnie.

Emerytury z KRUS

Jak podaje „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, konstrukcja emerytury z KRUS opiera się na dwóch częściach. Pierwsza to część składkowa, uzależniona od liczby lat opłacania składek. Druga to część uzupełniająca, finansowana z budżetu państwa. Od 1 marca 2026 roku podstawa emerytury rolniczej wynosi 1780,64 zł. Jednocześnie gwarantuje to minimalne świadczenie na poziomie nie niższym niż 1978,49 zł brutto.

Na tym tle szczególnie mocno widać skalę różnicy wobec najwyższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Według przywołanych danych świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi około 51 400 zł brutto. Oznacza to, że rekordowa emerytura z ZUS jest o około 977 proc. wyższa niż najwyższa emerytura z KRUS. To porównanie pokazuje, jak odmienny może być poziom wypłat w obu systemach.

Z danych GUS wynika, że liczba emerytów i rencistów rolniczych spadła w 2025 roku o 0,6 proc. i wyniosła 963 tys. osób. To oznacza, że grupa pobierająca świadczenia z KRUS nadal jest bardzo liczna, choć w ostatnim czasie nieco się zmniejszyła.

Różnice w emeryturach

Różnice widoczne są także na poziomie regionalnym. Najwyższe emerytury rolnicze z KRUS wypłacane są w województwach lubuskim, śląskim i zachodniopomorskim. W województwie lubuskim świadczenia są o 5,6 proc. wyższe od średniej krajowej, w śląskim o 4,4 proc., a w zachodniopomorskim o 3,4 proc. Z kolei najniższe emerytury rolnicze odnotowano w województwach małopolskim, wielkopolskim i podkarpackim. W Małopolsce są one niższe od średniej o 2,8 proc., w Wielkopolsce o 2,1 proc., a na Podkarpaciu o 1,3 proc.

Porównanie najwyższych świadczeń z KRUS i ZUS pokazuje więc nie tylko ogromną różnicę między rekordowymi wypłatami, ale też skalę zróżnicowania całego systemu emerytalnego. W przypadku KRUS wysokość świadczenia zależy od długości opłacania składek i konstrukcji samego systemu, podczas gdy rekordowe wypłaty z ZUS osiągają poziom nieporównywalny z emeryturami rolniczymi.

Czytaj też:

Te osoby będą pracować nawet do 70-tki. Jest zgoda parlamentuCzytaj też:

Seniorzy mogą odzyskać pieniądze z PIT. W grę wchodzi nawet 400 zł zwrotu