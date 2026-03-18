MOPS daje zasiłki, a nie jeden zasiłek. Kilka dla jednej osoby

Skala biedy w Polsce jest zastanawiająca. Jak wynika z raportu Stowarzyszenia Wiosna, blisko 2 mln osób w Polsce żyło w 2025 roku w skrajnym ubóstwie. To sytuacja, w której wydatki gospodarstwa domowego są tak niskie, że zagrażają zdrowiu i życiu.

Jak na 20. gospodarkę świata to wręcz nie do uwierzenia, ale 2 mln osób w Polsce żyje za mniej niż 972 zł miesięcznie. Dzienny budżet osób z tej grupy nie przekracza 30 zł na wszystkie potrzeby: jedzenie, leki, odzież i opłaty za mieszkanie. – To nie jest kwota, w której mówimy o jakimkolwiek rozwoju, edukacji. Nie pójdziemy do kina, nie pójdziemy na kawę do kawiarni – tłumaczyła w mediach Magdalena Łukasik, menadżerka ds. badań i analiz w Stowarzyszeniu Wiosna.

Niemal milion osób nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy

Bieda dotyka osoby, które bardzo często z powodów zupełnie niezawinionych przez siebie są w takiej sytuacji. Wystarczy mieć wypadek, nagle zachorować, urodzić dziecko z niepełnosprawnością, zapaść na chorobę zawodową, postrzeć się lub po prostu być osobą samotną.

Niestety, w 2025 roku około 975 tys. osób znalazło się w sytuacji skrajnego ubóstwa, jednocześnie nie kwalifikując się do pomocy społecznej z powodu zbyt niskich progów dochodowych. Od 1 stycznia 2026 roku kryteria dochodowe w pomocy społecznej są takie same jak w ubiegłym roku. Wynoszą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Maksymalny zasiłek stały w 2026 roku wynosi 1229 zł.

Zasiłki z MOPS i GOPS

Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą się ubiegać w miejskich lub gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej o kilka zasiłków, a nie tylko jeden:

zasiłek okresowy,

zasiłek stały,

zasiłek celowy,

zasiłek i pożyczkę na ekonomiczne usamodzielnienie.

Można się starać także o zasiłek na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Zasiłek celowy przysługuje na konkretny cel, którego osiągnięcie zaspokoi niezbędną potrzebę życiową. W Ustawie o pomocy społecznej wskazano koszty, jakie mogą być pokryte w części lub całości w ramach zasiłku celowego i są to koszty:

zakupu żywności,

leków i leczenia,

opału,

odzieży,

niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

koszty pogrzebu.

Lista pomocy, po którą można się zgłosić do ośrodków pomocy społecznej jest naprawdę długa:

praca socjalna,

bilet kredytowy,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

składki na ubezpieczenie społeczne,

pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie (pomoc pieniężna na usamodzielnienie wzrosła o 229 zł – z 1 837 zł do 2 066 zł),

organizacja pogrzebu,

poradnictwo specjalistyczne,

interwencja kryzysowa,

schronienie,

niezbędne ubranie,

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

mieszkania chronione,

pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Zamiast pieniędzy można z opieką społeczną także rozmawiać o udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy, które dadzą możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę, na przykład osobom niepełnosprawnym.

