Państwo dopłaci do remontu łazienki. Można dostać nawet 50 tys. zł

Państwo przewiduje wsparcie finansowe na remont łazienki dla osób, które zmagają się z barierami architektonicznymi w miejscu zamieszkania. Pomoc pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest skierowana do określonej grupy beneficjentów. Program ma ułatwić dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla których codzienne korzystanie z mieszkania bez odpowiednich udogodnień bywa szczególnie trudne.

Remont łazienki

Remont łazienki to dla wielu rodzin poważny wydatek, a jeszcze większym obciążeniem staje się wtedy, gdy pomieszczenie trzeba przystosować do indywidualnych ograniczeń ruchowych lub innych szczególnych potrzeb. Właśnie dlatego PFRON przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania, którego wysokość zależy od sytuacji osoby ubiegającej się o wsparcie oraz zakresu planowanych prac.

Najwyższa pomoc może wynieść do 50 tys. zł i pokryć maksymalnie 95 proc. kosztów remontu. Taka kwota jest przewidziana dla osób będących właścicielami nieruchomości albo użytkownikami wieczystymi, a także dla rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Program obejmuje również dofinansowanie do zakupu i montażu sprzętu, takiego jak krzesełka schodowe czy platformy przyschodowe. W takim przypadku wsparcie może sięgnąć 30 tys. zł, o ile osoba posiada prawo do nieruchomości. Z kolei osoby, które nie są właścicielami mieszkania, ale mają pisemną zgodę właściciela, mogą otrzymać do 15 tys. zł na likwidację barier architektonicznych.

O pomoc mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o stopień lekki, umiarkowany czy znaczny. Program obejmuje także rodziców dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16. roku życia. Największe szanse na wsparcie mają osoby mające trudności w poruszaniu się, które potrzebują odpowiednich rozwiązań w łazience, takich jak uchwyty, podjazdy czy specjalnie dostosowane kabiny prysznicowe.

Kto skorzysta

Choć program jest przede wszystkim kierowany do właścicieli nieruchomości, nie zamyka drogi osobom wynajmującym lokal. One również mogą ubiegać się o pieniądze, ale muszą posiadać pisemną zgodę właściciela mieszkania. To jeden z podstawowych warunków formalnych, bez którego uzyskanie wsparcia nie będzie możliwe.

Aby starać się o dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający prawo do nieruchomości albo zgodę właściciela. Wnioski można składać zarówno papierowo, jak i elektronicznie. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy dane PCPR nie wymaga dodatkowych załączników, ponieważ ich brak może wydłużyć procedurę.

Z programu mogą zostać wykluczone osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat otrzymały podobne dofinansowanie i nie wywiązały się z warunków zawartej umowy. Dlatego przed złożeniem wniosku trzeba dokładnie przygotować dokumentację i upewnić się, że spełnia się wszystkie wymagania. Dla części osób wsparcie z PFRON może oznaczać realną szansę na remont łazienki, który poprawi codzienne funkcjonowanie i bezpieczeństwo w domu.

Czytaj też:

Elektryki już bez dopłat. Sprzedaż tych aut dołujeCzytaj też:

Rachunki za prąd pójdą w górę bez tego dokumentu. Wielu odbiorców wciąż o nim nie pamięta