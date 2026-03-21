„Trzynastka” nie dla wszystkich. Ci emeryci nie dostaną

Tradycyjnie w kwietniu zostanie wypłacona 13. emerytura. Seniorzy otrzymają świadczenie wraz z regularną emeryturą. W tym roku jego wysokość wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura.

Standardowy kalendarz wypłat obejmuje terminy: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Tyle że z uwagi na przypadającą w tym roku na początku kwietnia Wielkanoc emeryci muszą liczyć się z modyfikacjami. W praktyce oznacza to, że osoby z terminem wypłaty 6. dnia miesiąca, otrzymają 13. emeryturę 3 kwietnia, czyli tuż przed świętami. Na wcześniejsze wypłaty mogą liczyć również emeryci otrzymujący świadczenie 25. dnia miesiąca. W tym wypadku pieniądze dotrą w piątek 24 kwietnia.

Przypomnijmy, że uprawnieni do otrzymania „trzynastki” są”

emeryci z ZUS, w tym osoby pobierające emerytury powszechne,

renciści, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne,

osoby pobierające świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,

emeryci i renciści z KRUS,

osoby korzystające z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz świadczeń dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Kto nie otrzyma 13. emerytury?

Choć 13. emerytura – w odróżnieniu od 14. emerytury – jest świadczeniem powszechnym, to w pewnych sytuacjach świadczenie nie przysługuje. Wykluczono trzy grupy seniorów:

osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, których świadczenie jest zawieszone z powodu przekroczenia limitu dodatkowych dochodów (130 proc. przeciętnej pensji),

sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, których uposażenie pochodzi ze Skarbu Państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

utytułowanych sportowców pobierających tzw. emeryturę olimpijską, w tym laureatów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk osób niesłyszących – ich świadczenie wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki.

13. emerytura zostanie wypłacona w tym roku po raz ósmy. Choć wysokość świadczenia nie jest zbyt duża, większość seniorów nie wyobraża sobie, że nie otrzyma dodatkowych pieniędzy w okolicach Wielkanocy. Z niedawnego sondażu SW Research dla “Wprost” wynika, że ponad 65 proc. Polaków uważa, że dodatek ten (podobnie jak 14. emerytura) nie powinien zostać zlikwidowany. Przeciwnego zdania jest tylko 18,7 proc. respondentów, a 16 proc. nie ma opinii w tej sprawie.

