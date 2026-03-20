To może być przełom dla części zadłużonych. Niektóre długi mogą już nie wrócić

W Polsce część zobowiązań może po upływie określonego czasu przestać być skutecznie dochodzona. Nie oznacza to jednak, że dzieje się to automatycznie ani że problem zadłużenia znika sam z siebie. Nieuregulowane należności nadal mogą rosnąć, podobnie jak odsetki i dodatkowe koszty. Mimo to dla części dłużników istotne jest, że prawo przewiduje sytuacje, w których wierzyciel traci możliwość skutecznego egzekwowania roszczenia w sądzie.

Przedawnienie długu

Przedawnienie długu to zasada wynikająca z kodeksu cywilnego. Oznacza ona, że po przekroczeniu określonego terminu wierzyciel nie może już skutecznie dochodzić należności przed sądem, nawet jeśli samo zobowiązanie faktycznie istniało. Taki skutek zależy jednak od rodzaju długu, ponieważ poszczególne zobowiązania mają różne terminy przedawnienia.

Dla wielu osób ważna może być informacja, że od marca 2026 roku część długów może utracić możliwość egzekwowania. Wśród przykładów wskazano zobowiązania z lutego 2019 roku wynikające z umowy cywilnoprawnej, na przykład prywatnej pożyczki. Tego rodzaju długi mogą przedawniać się po sześciu latach. W podobny sposób potraktowano długi z tytułu niezapłaconych rachunków za media z marca 2022 roku. W ich przypadku obowiązuje trzyletni termin przedawnienia. Taki sam okres dotyczy również nieopłaconych faktur za usługi, jeżeli mają związek z działalnością gospodarczą.

Zasada jest więc prosta: każdy rodzaj długu ma przypisany własny termin przedawnienia, zależny od charakteru zobowiązania. Roszczenia wynikające z umów cywilnych przedawniają się zazwyczaj po sześciu latach. Z kolei zobowiązania związane z działalnością gospodarczą, rachunki za media, takie jak prąd, gaz czy woda, a także długi wynikające z umowy o pracę mają najczęściej trzyletni termin przedawnienia. W przypadku kredytów bankowych również zwykle stosuje się okres trzech lat, choć mogą pojawić się inne terminy zależne od rodzaju zawartej umowy.

Kluczowe znaczenie ma jednak to, że do przedawnienia dochodzi tylko wtedy, gdy wierzyciel przez określony czas nie podejmuje działań zmierzających do dochodzenia swoich praw. Jeśli więc dłużnik otrzyma monit albo inny sygnał o dochodzeniu należności, bieg terminu może zostać liczony od początku. To sprawia, że przedawnienie nadal pozostaje sytuacją stosunkowo rzadką i nie można zakładać, że dług po prostu zniknie bez żadnych działań po stronie wierzyciela.

Skala zadłużenia

Skala problemu zadłużenia w Polsce pozostaje wysoka. Z danych z Rejestru Dłużników wynika, że na koniec 2023 roku zadłużenie dotyczyło ponad 2,67 mln Polaków, a pod koniec 2024 roku ponad 2,6 mln. Chodzi między innymi o osoby z niespłaconymi kredytami, rachunkami oraz zaległościami alimentacyjnymi. Rekordzista ma do spłaty ponad 90 mln zł, a wśród dziesięciu największych dłużników dominują mężczyźni, którzy stanowią sześć na dziesięć osób.

Najpewniejszym źródłem informacji o własnym zadłużeniu pozostaje Biuro Informacji Kredytowej. Pełny raport dotyczący zobowiązań można uzyskać za około 50 zł. Jeśli w rejestrze znajdują się długi, które zgodnie z prawem są już przedawnione, możliwe jest złożenie wniosku o ich usunięcie. Może to mieć znaczenie dla historii kredytowej i oceny wiarygodności finansowej.

FAQ – Przedawnienie długów

Czy dług przedawnia się automatycznie?

Nie. Przedawnienie nie następuje automatycznie i w praktyce nadal należy do rzadkości. Wiele zależy od tego, czy wierzyciel przez określony czas nie podejmował działań w celu dochodzenia swoich praw.

Co oznacza przedawnienie długu?

Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego terminu wierzyciel traci możliwość dochodzenia roszczenia przed sądem, choć sam dług może nadal istnieć.

Po ilu latach mogą przedawnić się różne długi?

To zależy od rodzaju zobowiązania. Długi wynikające z umów cywilnych przedawniają się zazwyczaj po 6 latach. Z kolei zobowiązania związane z działalnością gospodarczą, rachunki za media, długi z umowy o pracę czy często także kredyty bankowe mają zwykle 3-letni termin przedawnienia.

Co może przerwać bieg przedawnienia?

Jeśli wierzyciel podejmie działania w celu dochodzenia należności, termin może zacząć biec od nowa. W tekście wskazano, że przykładem takiej sytuacji może być otrzymanie monitu.

Gdzie można sprawdzić, czy ma się zaległe zobowiązania?

Najpewniejszym źródłem informacji o aktualnym stanie zadłużenia jest Biuro Informacji Kredytowej. Pełny raport o swoich zobowiązaniach można uzyskać za około 50 zł.

