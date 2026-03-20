250 zł albo nawet 493 zł miesięcznie na leki. Program LEK

Od trzech lat seniorzy w wieku 65 plus mogą korzystać z programu darmowych leków, ale nie wszystkie leki przepisywane seniorom przez lekarzy są bezpłatne. Darmowe są wyłącznie leki znajdujące się na liście refundacyjnej. Jeśli lekarz przepisze lek pełnopłatny, seniorzy muszą zapłacić 100 proc. ceny.

Niektóre gminy wprowadziły u siebie już ponad 20 lat temu Program LEK, który jest nadal realizowany przez miejskie lub gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Kryteria korzystania z programu LEK

Z najnowszego raportu dziennika Fakt wynika, że 34 proc. seniorów wydaje na medykamenty od 201 do 500 zł miesięcznie, a co czwarty — powyżej 500 zł miesięcznie. To niemała kwota biorąc pod uwagę wysokość minimalnej emerytury w 2026 roku – 1978,49 zł brutto (około 1810 zł „na rękę”). Średnia emerytura zbliża się dziś do około 4450–4500 zł brutto. „Na rękę” to około 4050 zł.

W Choroszczy osoby uprawnione do skorzystania z dofinasowania zakupu leków muszą spełniać kilka kryteriów:

miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły łącznie, co najmniej 50 zł na każda uprawnioną osobę,

dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 400 proc. kryterium dochodowego, czyli 4 040 zł,

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 400 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 3 292 zł

osoba samotnie gospodarująca lub rodzina regularnie wnosi opłatę za wywóz nieczystości.

Dofinansowanie można otrzymać raz na dwa miesiące, w określonej wysokości: 246,90 zł dla jednej osoby uprawnionej w rodzinie, 370,35 zł w przypadku dwóch osób uprawnionych i 493,80 zł w przypadku trzech i większej liczby osób uprawnionych w rodzinie.

Leki dla potrzebujących w Rawie Mazowieckiej

Z dofinansowania do zakupu leków w Rawie Mazowiekiej można w 2026 roku skorzystać jeden raz w miesiącu, przy czym konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków: dochód w rodzinie nie może przekroczyć 150 proc. kryterium dochodowego, a receptę na lek wystawił lekarz zakładu opieki zdrowotnej.

Konkretnie oznacza to dofinansowanie w wysokości 400 zł, czyli 100 proc. ceny zakupu leku można otrzymać przy dochodach 1010 zł (osoba samotna) i 823 zł (osoba w rodzinie). 350 zł przysługuje przy dochodach 1212 zł dla osoby samotnej i 987,60 zł na osobę w rodzinie. Dofinansowanie w wysokości 300 zł dostanie osoba samotna z dochodem 1414 zł i pozostałe osoby z dochodem 1152,20 zł na osobę w rodzinie.

Dodatek w wysokości 200 zł przysługuje osobie samotnej z dochodem 1515 zł i potrzebującym z dochodem 1234,50 zł na osobę w rodzinie.

Program LEK w Wasilkowie

Podobne programy ma też Wasilków. Podobnie jak w innych miejscach, kryteria, jakie należy spełnić w 2026 roku w Wasilkowie odnoszą sie do dochodu. Dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać 2525 zł, a dochód na osobę w rodzinie – 1646 zł.

Wysokość pomocy, którą można otrzymać:

miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczają łącznie kwotę 30 zł,

1 osoba uprawniona w rodzinie lub samotna – do 246,90 zł,

2 osoby uprawnione w rodzinie – do 370,35 zł,

3 osoby uprawnione w rodzinie – do 493,80 zł.

Szczegóły programu powinny każdorazowo wynikać z podjętej w tej sprawie uchwały rady miasta lub gminy. We wszystkich opisanych miejscach osoby spełniające kryteria powinny udać się po dofinasowanie do mieskich lub gminnych Ośrodków Opieki Społecznej.

