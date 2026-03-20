Dług spłacony – mieszkanie i tak stracone. Nowa broń spółdzielni

Tę zmianę w prawie na pewno docenią władze wielu spółdzieli oraz lokatorzy, którzy płacą swoje zbowiązania na czas. To niesprawiedliwe, ale obecnie konsekencje cudzych długów ponoszą płacący regularnie członkowie spółdzielni. Mowa nawet o utracie płynności finansowej przez spółdzielnię.

Dłużnicy mają się czego obawiać – po zmianie prawa sądy będą mogły orzekać o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nawet, jeśli w trakcie postępowania sądowego dług zostanie spłacony!

Koszmarne zadłużenie Polaków

Warto uświadomość sobie skalę bezczelności dłużników. Szacuje się, że około 1,8 mln dorosłych Polaków nie płaci rachunków, w tym czynszów. Dr Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, poinformował o około 2 mld zł długu w zasobach spółdzielczych. Związek Miast Polskich (ZMP) obliczył, że w samych zasobach komunalnych miast zadłużenie sięga około 4,5 mld zł.

Jeszcze trudniejsza sytuacja jest we wspólnotach mieszkaniowych. – Przypadki, w których zaległość z tytułu nieuregulowanych opłat za media waha się od 30 do 100 tys. zł, nie należą do rzadkości – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marek Urban, prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

– To nie jest tak, że nie płacą biedni emeryci. Problemem jest rosnąca liczba dłużników w wieku 40-50 lat – mówi cytowany przez „Rzeczpospolitą” Marek Wójcik, pełnomocnik ds. legislacji Zwiazku Miast Polskich.

Duża egzekucja długu z minimalnego wynagrodzenia

Główny problem z egzekwowaniem długów lokalowychpolega na tym, że osoby uporczywie uchylające się od płacenia czynszu dziś nawet po wszczęciu postępowania sądowego mogą zachować mieszkanie, jeśli spłacą zadłużenie, nawet na ostatnim etapie procesu. I to się ma zmienić.

Po zmianie prawa spółdzielczego, jeżeli sąd orzeknie o wygaśnięciu prawa do mieszkania, członkostwo w spółdzielni definitywnie się zakończy. Spółdzielnia będzie mogła przydzielić lokal innej osobie. Uwaga – owe przepisy, które wzmocnią pozycję spółdzielni i będą chronić interes pozostałych lokatorów, mają wejść w życie jeszcze w 2026 roku!

Samorządy i Ministerstwo Sprawiedliwości proponują jeszcze jedną zmianę w przepisach – wprowadzenie możliwości potrącania na poczet zaległosci do 25 proc. minimalnego wynagrodzenia. – Po potrąceniu takiej kwoty zostaje ponad 2800 zł na rękę – argumentuje Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

