Kiedy złożyć wniosek o emeryturę? Jeden termin może dać wyższe świadczenie

Wybór momentu przejścia na emeryturę może mieć duże znaczenie dla wysokości późniejszego świadczenia. Znaczenie ma nie tylko sam wiek emerytalny, ale także dokładny dzień złożenia wniosku do ZUS. Eksperci podkreślają, że różnica wynikająca z odpowiedniego terminu może sięgać nawet kilkuset złotych miesięcznie, dlatego decyzję warto dobrze zaplanować.

Wniosek o emeryturę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o emeryturę można złożyć najwcześniej 30 dni przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W Polsce wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Samo ukończenie wymaganego wieku nie oznacza jednak automatycznego rozpoczęcia wypłaty świadczenia. O tym, kiedy zakończyć pracę i wystąpić o emeryturę, decyduje sam przyszły emeryt.

Na wysokość świadczenia wpływa sposób jego obliczania. Zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez średnie dalsze trwanie życia, czyli przewidywaną liczbę miesięcy pobierania emerytury. Im wyższy zgromadzony kapitał i im krótszy statystyczny okres pobierania świadczenia, tym wyższa będzie miesięczna wypłata.

Właśnie z tego powodu znaczenie może mieć konkretny dzień złożenia wniosku. Eksperci zwracają uwagę, że najkorzystniej jest zrobić to tuż po urodzinach. W takiej sytuacji ZUS przyjmuje krótszy o miesiąc statystyczny okres dalszego życia, co może przełożyć się na wyższą emeryturę. W materiale podano przykład osoby urodzonej 15 stycznia, która planuje przejść na emeryturę od lutego. W takim przypadku powinna rozważyć złożenie wniosku po 15 lutego. Dzięki temu w obliczeniach zostanie zastosowany krótszy okres dalszego trwania życia, a to może podnieść kwotę świadczenia.

Znaczenie ma także odpowiednie zaplanowanie zakończenia zatrudnienia. Specjaliści wskazują, że dobrze ułożony ostatni miesiąc pracy może pozwolić na otrzymanie zarówno ostatniego wynagrodzenia, jak i pierwszej wypłaty emerytury za ten sam miesiąc. Z tego powodu rekomendowane jest zakończenie umowy o pracę dzień lub dwa przed końcem miesiąca. Następnie najlepiej od razu złożyć wniosek o emeryturę razem ze świadectwem pracy. W takiej sytuacji można uzyskać dwa świadczenia jednocześnie.

Wyższa emerytura

Eksperci przypominają również, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć przyszłą emeryturę nawet o 10–15 proc. Wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze rośnie zgromadzony kapitał, po drugie skraca się statystyczny okres pobierania świadczenia. To oznacza, że odłożenie decyzji o zakończeniu pracy może mieć wyraźny wpływ na wysokość późniejszej emerytury.

Osoby planujące przejście na emeryturę mogą świadomie sprawdzić różne warianty jeszcze przed złożeniem wniosku. Można to zrobić online na platformie PUE ZUS albo z pomocą doradcy emerytalnego w placówce ZUS. Dzięki temu przyszli emeryci mają możliwość porównania, jak na wysokość świadczenia wpłynie kilka dodatkowych miesięcy lub rok pracy i wybrać moment, który będzie dla nich najkorzystniejszy.

