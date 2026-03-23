Emeryci mają czas tylko do 30 kwietnia. Bez tego 1,5 proc. podatku przepadnie

Dla emerytów i rencistów trwa ważny termin związany z rozliczeniem podatku za 2025 rok. Osoby, które zostały rozliczone przez organ rentowy na formularzu PIT-40A, nie muszą składać zeznania podatkowego, ale jeśli chcą przekazać 1,5 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, muszą dopełnić odpowiedniej formalności. Czas na to mija 30 kwietnia.

Jak przekazać 1,5 proc. podatku?

Chodzi o formularz PIT-OP, dzięki któremu urząd skarbowy otrzymuje informację, że część podatku ma trafić do wybranej organizacji pożytku publicznego. To rozwiązanie dotyczy emerytów i rencistów, których podatek został rozliczony przez ZUS lub inny organ rentowy na formularzu PIT-40A. W takim przypadku nie trzeba składać pełnego zeznania podatkowego tylko po to, by przekazać 1,5 proc. podatku. Wystarczy właśnie PIT-OP.

Jeżeli wskazywana jest ta sama organizacja pożytku publicznego co w poprzednim roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Inaczej jest wtedy, gdy emeryt lub rencista chce przekazać pieniądze innej organizacji. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie druku PIT-OP.

Organizacja pożytku publicznego to organizacja pozarządowa działająca na rzecz społeczności. Może to być fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy albo inna instytucja. Tego typu podmioty wspierają między innymi osoby chore, z niepełnosprawnościami, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, pomagają też ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz prowadzą działalność charytatywną. Niektóre działają lokalnie, inne w skali całego kraju, a nawet poza jego granicami. Każda organizacja pożytku publicznego musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i mieć swój numer KRS.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że PIT-OP można złożyć elektronicznie, pocztą albo osobiście w urzędzie. Osoby, które wybiorą formę elektroniczną, nie muszą niczego wcześniej przygotowywać. Jeśli ktoś chce wypełnić papierowy formularz i wysłać go pocztą albo zanieść do urzędu, powinien przygotować druk PIT-OP oraz numer KRS organizacji, której chce przekazać 1,5 proc. podatku. Formularz można pobrać z Portalu Podatkowego albo wziąć bezpośrednio z urzędu skarbowego.

Zeznanie podatkowe

ZUS przypomina, że osoba, która otrzymała deklarację PIT-40A, nie musi składać zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku. Inaczej wygląda sytuacja osób, które dostały PIT-11A lub PIT-11. One mogą samodzielnie złożyć zeznanie albo poczekać do 30 kwietnia, gdy urząd automatycznie zaakceptuje PIT-37 przygotowany w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli ktoś chce skorzystać z odliczeń od dochodu albo podatku, musi do 30 kwietnia złożyć PIT-37 lub PIT-36. Takie odliczenia nie zostaną uwzględnione w zeznaniu zaakceptowanym automatycznie. ZUS nie rozlicza też osób mieszkających w krajach, z którymi Polska ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani tych świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. W ich przypadku zwrot nadpłaty wypłaci urząd skarbowy w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania albo od 30 kwietnia, jeśli urząd sam zaakceptuje dokument z usługi e-PIT.

Dla wielu emerytów i rencistów najważniejsze jest jednak to, że bez złożenia PIT-OP urząd nie przekaże 1,5 proc. podatku wybranej organizacji. Dlatego termin 30 kwietnia ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

