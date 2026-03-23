Bezsilność Polaków. Co z kaucją w pociągach? Nic

Ministra klimatu Paulina Henning – Kloska jest dumna z systemu kaucyjnego. Z informacji ministerstwa, którym kieruje wynika, że około 60 proc. butelek, które trafiły do sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku, wróciło do systemu w ramach mechanizmu kaucyjnego. Ministra podkreśliła, że pierwsze tygodnie funkcjonowania systemu przyniosły efekty przekraczające dotychczasowe rezultaty wieloletniej zbiórki selektywnej do tzw. żółtych pojemników, a skala zwrotów opakowań zaskoczyła operatorów systemu.

Głównym celem wprowadzenia kaucji jest ochrona zdrowia poprzez eliminację plastiku z ekosystemu. – Eliminujemy plastik z lasów, pól, rzek i jezior, w których tworzył się mikroplastik. To jest wprost dbanie o zdrowie i życie ludzi – tłumaczy na każdym kroku ministra klimatu. Nie tłumaczy co zrobić, kiedy kaucji odebrać nie sposób.

System kaucyjny ćwiczy cierpliwość Polaków

Cała masa sklepów butelkomatów wciąż nie ma, a w tych, które je mają do urządzeń tworzą się kolejki. Urządzenia są kapryśnie i mimo znaczka z kaucją, wcale nie wszystkie opakowania są przyjmowane, a maszyny często się blokują. Frustrują się osoby w takich kolejkach, frustruje się personel sklepów, który co chwila jest odrywany od innych zajęć.

Ale są miejsca, gdzie o kaucji można tylko pomarzyć kupując butelkę napoju, z którą nie ma potem co zrobić. W wagonach restauracyjnych WARS kaucja to tylko teoria.

WARS kaucji nie oddaje

W Warsie napoje są odpowiednio droższe, ale zbiórki pustych opakowań nie ma. Pasażerowie nie mogą zwrócić pustej butelki obsłudze i otrzymać zwrotu gotówki. Jak się okazuje, wagon restauracyjny to nie magazyn butelek zwrotnych. Co więcej, oprócz kaucji pasażerowie muszą zapłacić także opłatę wynikającą z dyrektywy SUP (Single Use Plastics). Każdy plastikowy kubek do herbaty czy pojemnik na wynos to dodatkowe 20-30 groszy do rachunku.

Kto chce w Warsie odzyskać kaucję, musi pustą butelkę po prostu zabrać ze sobą w dalszą podróż i zwrócić ją w sklepie. Jak radzi ministra Henning – Kloska, najlepiej w takim, w którym robi zakupy, z czynnym urządzeniem. Lub wyrzucić butelkę – nieodebrana kaucja trafi do operatora systemu i będzie przeznaczona na finansowanie systemu.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, od października 2025 roku do obiegu trafiło około 530 mln opakowań, z czego blisko 28 mln zostało zwróconych w ramach systemu kaucyjnego.

