Święta coraz bliżej, a Polacy już liczą wydatki. Te kwoty padają najczęściej

Polacy już planują, ile wydadzą na tegoroczną Wielkanoc. Z raportu UCE Research i Shopfully Poland wynika, że najwięcej osób zamierza przeznaczyć na świąteczną żywność od 200 do 300 zł na osobę. Taki budżet wskazało 15,7 proc. badanych. To obecnie najpopularniejszy przedział wydatków, który ma pozwolić na przygotowanie tradycyjnych świąt bez nadmiaru luksusu, ale przy zachowaniu miłej atmosfery przy zastawionym stole.

Świąteczne wydatki

Wyniki badania pokazują, że świąteczne wydatki są mocno zróżnicowane, co wiąże się z różnym poziomem zamożności Polaków. Obok najczęściej wskazywanego przedziału od 200 do 300 zł, spora grupa respondentów planuje niższe lub wyższe kwoty. Na wydatki rzędu od 100 do 150 zł chce się zdecydować 13,4 proc. badanych. Z kolei 10,6 proc. respondentów zamierza przeznaczyć od 300 do 400 zł na osobę.

Wśród kolejnych progów finansowych znalazły się również wyższe budżety. Ponad 500 zł chce wydać 10,1 proc. ankietowanych, natomiast 8 proc. planuje koszty mieszczące się w przedziale od 400 do 500 zł. Z drugiej strony 8,1 proc. respondentów deklaruje, że na wielkanocne zakupy przeznaczy więcej niż 50 zł, ale mniej niż 100 zł. Najmniejszą grupę stanowią osoby, które zamierzają wydać na święta mniej niż 50 zł. Taką odpowiedź wskazało zaledwie 3 proc. badanych.

Raport pokazuje też, że nie wszyscy mają już dokładny plan wydatków. Aż 14,5 proc. uczestników badania przyznało, że jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie. Dodatkowo 3 proc. respondentów zadeklarowało, że nie planuje świętowania ani zakupów wielkanocnych, wybierając wyjazd albo po prostu rezygnując z obchodzenia świąt.

Jak wyjaśnia Robert Biegaj z Shopfully Poland, planowanie świątecznych zakupów opiera się głównie na łączeniu obecnych cen z doświadczeniami z poprzednich lat. Konsumenci pamiętają mniej więcej, ile kosztowało przygotowanie świątecznego stołu rok wcześniej i jakie produkty trzeba było wtedy kupić. Następnie zestawiają te wspomnienia z aktualnymi cenami, promocjami i dostępnością towarów. Na tej podstawie próbują oszacować tegoroczne wydatki.

Święta bez obciążeń

To oznacza, że wielkanocny budżet nie jest ustalany przypadkowo. Polacy coraz częściej przewidują koszty z wyprzedzeniem i dopasowują swoje decyzje zakupowe do aktualnej sytuacji cenowej. Najpopularniejszy dziś przedział od 200 do 300 zł pokazuje, że wiele osób chce przygotować święta w tradycyjny sposób, ale bez nadmiernego obciążania domowego budżetu.

Raport „Polacy na świątecznych zakupach. Wielkanoc 2026” opiera się na badaniu przeprowadzonym na początku marca 2026 roku. Wzięło w nim udział 1008 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat. Wyniki badania pokazują, że podejście do wielkanocnych zakupów pozostaje zróżnicowane, ale jedno widać wyraźnie: większość respondentów chce spędzić święta przy pełnym stole, choć w granicach rozsądnie zaplanowanego budżetu.

Czytaj też:

Tylu Polaków kupuje prezenty na Wielkanoc. To najczęściej wybieramyCzytaj też:

Biedronka obniża ceny kawy nawet o 60%. Herbatę możesz dostać gratis