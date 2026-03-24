Nie każdy przelew do PPK zostanie przyjęty. System ma twardy roczny limit

Pracownicze Plany Kapitałowe mają pomagać w budowaniu oszczędności na przyszłość, ale system nie pozwala na nieograniczone zasilanie rachunku. Ustawa przewiduje maksymalny roczny limit wpłat i dopłat, które mogą trafić na konta jednej osoby. Nad przestrzeganiem tego limitu czuwa Polski Fundusz Rozwoju, a w razie przekroczenia dopuszczalnej kwoty uruchamiana jest procedura zwrotu środków.

Limit wpłat

Zasady te wynikają z art. 25a ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Przepisy wskazują, że łączna kwota wpłat i dopłat na wszystkie rachunki PPK jednego uczestnika w ciągu roku nie może przekroczyć równowartości 50 tys. dolarów amerykańskich. Tę wartość przelicza się na złote według kursu dolara ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec poprzedniego roku.

Jeżeli limit zostanie osiągnięty, kolejne wpłaty nie są już przyjmowane. Dotyczy to środków pochodzących od pracownika, pracodawcy oraz państwa. Oznacza to, że PPK choć ma zachęcać do regularnego odkładania pieniędzy, działa w ramach jasno określonego pułapu, którego nie można przekroczyć bez konsekwencji.

Nadzór nad tym procesem sprawuje Polski Fundusz Rozwoju. Co miesiąc PFR sprawdza sumę wpłat na rachunki uczestnika. Gdy okaże się, że doszło do przekroczenia rocznego limitu, Fundusz informuje o tym instytucje finansowe, pracodawcę oraz samego uczestnika programu. W takiej sytuacji nadwyżka środków nie zostaje na rachunku. Wpłaty wracają do podmiotów, które je przekazały, na przykład do pracownika albo pracodawcy, natomiast dopłaty od państwa trafiają z powrotem do Funduszu Pracy za pośrednictwem PFR.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę została w ustawie określona w sposób precyzyjny. Każdy pracodawca musi przekazywać na rachunek PPK co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia uczestnika. Może również zadeklarować wpłatę dodatkową do 2,5 proc. wynagrodzenia. Taka dodatkowa wpłata nie musi być identyczna dla wszystkich pracowników. Firma może różnicować ją na przykład w zależności od stażu pracy albo zasad wynikających z regulaminu wynagrodzeń czy układu zbiorowego pracy. Pracodawca ma też możliwość zmiany wysokości tej wpłaty albo całkowitej rezygnacji z niej, a nowa zasada zaczyna obowiązywać od kolejnego miesiąca po wprowadzeniu zmiany. Warto przy tym pamiętać, że wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do podstawy składek emerytalnych i rentowych.

Po stronie pracownika podstawowa wpłata do PPK wynosi co do zasady 2 proc. wynagrodzenia. Dla osób o niższych dochodach przewidziano możliwość jej obniżenia, ale nie poniżej 0,5 proc. wynagrodzenia. Taka opcja dotyczy osób, których miesięczne zarobki ze wszystkich źródeł nie przekraczają 1,2-krotności płacy minimalnej. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł, więc próg uprawniający do obniżenia wpłaty to 5767,20 zł.

Wyższy poziom

Uczestnik PPK może również zwiększyć poziom oszczędzania, deklarując wpłatę dodatkową w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia. Zarówno obniżenie wpłaty podstawowej, jak i uruchomienie wpłaty dodatkowej wymaga złożenia odpowiedniej deklaracji u pracodawcy. Zmiany zaczynają obowiązywać od miesiąca następującego po jej złożeniu. Trzeba też pamiętać, że obniżona wpłata podstawowa obowiązuje tylko wtedy, gdy dochody mieszczą się w określonym limicie. Jeśli w danym miesiącu wynagrodzenie przekroczy ten próg, pracodawca naliczy standardową wpłatę w wysokości 2 proc.

W praktyce oznacza to, że PPK łączy regularne oszczędzanie z wyraźnie wyznaczoną granicą rocznych wpłat. System dopuszcza zarówno udział pracownika, pracodawcy, jak i państwa, ale jednocześnie pilnuje, by suma środków nie przekroczyła ustawowego limitu.

FAQ: Najważniejsze informacje o PPK

Od kiedy PPK funkcjonują w Polsce?

PPK zaczęto wdrażać w Polsce w 2019 roku. Początkowo obejmowało pracowników największych firm, z czasem rozszerzano je na mniejsze organizacje.

Ile wynosi składka PPK?

Wysokość składki PPK to 2% wynagrodzenia brutto pracownika (potrącane z pensji) i 1,5% wynagrodzenia brutto pracodawcy (dodatkowo płatne przez firmę).

Do kiedy uczestnicy PPK otrzymają dopłatę za 2025 r.

Dopłata wpłynie na konta uczestników PPK do 15 kwietnia br.

