Tanie mieszkania na wynajem. Są pieniądze na 9 tys. takich lokali

W 2026 roku z budżetu państwa na mieszkania trafi rekordowa suma 6,7 mld zł, z czego 4,02 mld zł zostanie przeznaczone na bezzwrotne granty dla samorządów na budownictwo społeczne i komunalne. Założenie jest takie, że dzięki tym środkom w blisko 900 lokalizacjach w całej Polsce ma powstać około 18 tys. mieszkań komunalnych i społecznych oraz 2,5 tys. miejsc w akademikach. Biorąc pod uwagę środki z Krajowego Planu Odbudowy, tegoroczny budżet na mieszkalnictwo wynosi w sumie 8,7 mld zł.

Już wiadomo, że Europejski Bank Inwestycyjny chce udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego pożyczki w wysokości około 2 mld zł na sfinansowanie budownictwa społecznego i tanich mieszkań na wynajem. W grę wchodzi budowa 8 750 lokali za około 4 mld zł (935 mln euro).

Mieszkanie prawem a nie towarem

Dla osób o średnich dochodach, które nie posiadają własnego mieszkania, przewidziany jest najem społeczny, gdzie miesięczny czynsz będzie przynajmniej o połowę niższy niż przy wynajmie komercyjnym.

Jednocześnie zostanie obniżona partycypacja najemcy w kosztach budowy, która według nowych zasad nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. kosztów budowy oraz podwyższony próg dochodowy – dzięki temu zwiększy się grupa osób uprawnionych do skorzystania z tej formy mieszkalnictwa.

W ostatniej dekadzie w Polsce oddawano średnio około 5,4 tys. mieszkań komunalnych, spółdzielczych i społecznych rocznie.

Ile trwa budowa bloku mieszkalnego w Polsce?

Budowa nowego bloku mieszkalnego w Polsce trwa przeciętnie około 26 miesięcy, czyli nieco ponad 2 lata – wyliczył w 2024 roku Główny Urząd Statystyczny. Mniejsze budynki (10-19 lokali) mogą powstać szybciej – w około 16 miesięcy. Czas realizacji inwestycji jest długi ze względu na formalności i proces budowlany.

W 2025 roku w Polsce oddano do użytku łącznie 208,4 tys. mieszkań. To wzrost o 8,3 tys. lokali (4,1 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim. Rozpoczęto też budowę 212,4 tys. mieszkań – o 9,2 proc. mniej niż przed rokiem. Gorsza wiadomość jest taka, że średni metraż pojedynczego lokalu zmniejszył się do 86,9 m2. W 2024 roku było to 89,2 m2.

W budynkach jednorodzinnych było to 126,1 m2, a w wielorodzinnych – 51,4 m2.

Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w województwach: mazowieckim (21,6 proc. ogółu), wielkopolskim (10,3 proc.) i małopolskim (9,8 proc.); najmniej w opolskim (1,2 proc.) i świętokrzyskim (1,9 proc.).

