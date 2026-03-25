Mniejsze kolejki w sądach. Dziedziczący mają już łatwiej

Ubiegłoroczne zmiany w przepisach dotyczących zachowku wprowadziły istotne ograniczenia dla tych osób, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie. Bliscy krewni mogą nie otrzymać należnych im środków, jeśli ich obecność nie zostanie jasno zaznaczona w testamencie. Zmiany w prawie zawężają krąg osób realnie uprawnionych do dochodzenia takiego świadczenia i jednocześnie ułatwiają proces wydziedziczenia.

Od marca 2026 roku procedura dziedziczenia jest znacznie prostsza - wniosek o wpis do księgi wieczystej można już złożyć bezpośrednio u notariusza.

Zmiany w dziedziczeniu i zachowku od 2025 roku

Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom zmarłego, jednak nowe przepisy z 2025 roku ułatwiają odebranie tego prawa. Skuteczne wydziedziczenie wymaga dokładnego uwzględnienia w testamencie z jasno określonymi przyczynami, jak np. popełnienie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

Zmiany obejmują także sposób obliczania zachowku. Do masy spadkowej wlicza się tzw. fundusz założycielski fundacji rodzinnej, pod warunkiem, że nie uwzględniono go w testamencie. Osoby uprawnione do zachowku mogą dochodzić swoich roszczeń w ściśle określonym czasie – przedawnią się one po pięciu latach od otwarcia testamentu.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej u notariusza

Do tej pory po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza spadkobierca musiał samodzielnie złożyć w sądzie wniosek o ujawnienie zmiany właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla odziedziczonej nieruchomości. W praktyce oznaczało to konieczność wypełnienia formularzy, zgromadzenia dokumentów oraz pamietanie o opłatach sądowych.

Od 17 marca 2026 roku spadkobiercy mogą złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej bezpośrednio u notariusza - nawet podczas tej samej wizyty, w trakcie której sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia. Zmiana w prawie przyczyni siętakże do usprawnienia pracy sądów.

