ZUS sprawdzi seniorów tuż przed wypłatą. Nie wszyscy dostaną 13. emeryturę

13. emerytura 2026 trafi do milionów świadczeniobiorców już na początku kwietnia, ale nie wszyscy dostaną dodatkowe pieniądze. Kluczową datą jest 31 marca. To właśnie wtedy ZUS przeprowadzi weryfikację uprawnień, która może przesądzić o tym, czy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone. Jeśli senior nie przejdzie tej kontroli pozytywnie, trzynastka nie zostanie mu przyznana.

Kto dostanie 13. emeryturę?

W tym roku 13. emerytura ma zostać wypłacona około 6,4 mln emerytów, prawie 2 mln rencistów w ZUS oraz niemal milionowi osób pobierających świadczenia z KRUS. Większość uprawnionych otrzyma kwotę równą minimalnej emeryturze. Od 1 marca 2026 roku najniższe świadczenie wzrosło do 1978,49 zł brutto. To właśnie ta stawka ma znaczenie dla wysokości tegorocznej trzynastki.

W praktyce oznacza to, że część beneficjentów może liczyć na około 1800 zł netto. Osoby pobierające najniższe świadczenia, do 2500 zł brutto, dostaną około 1794 zł na rękę. Wynika to z tego, że ich 13. emerytura jest pomniejszana o składkę zdrowotną, ale podatek dochodowy wynosi zero złotych. Seniorzy otrzymujący wyższe emerytury dostaną mniej. Jak wskazuje portal Forsal.pl, w ich przypadku wypłata netto ma wynieść od 1620 do 1700 zł, ponieważ ZUS potrąci również zaliczkę na podatek.

Termin wypłaty 13. emerytury pozostaje bez zmian i przypadnie na kwiecień 2026 roku. Dodatkowe świadczenie ma być przekazywane w zwyczajowych terminach wypłaty emerytury lub renty. Oznacza to, że pieniądze będą wysyłane 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca, w zależności od harmonogramu obowiązującego dla danego świadczeniobiorcy.

Choć 13. emerytura ma charakter powszechny, nie obejmuje wszystkich bez wyjątku. Jak wynika z depeszy PAP, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury lub renty. Dotyczy to między innymi emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej, emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kontrola ZUS

Najważniejsze jest jednak to, że ZUS tuż przed wypłatą trzynastek sprawdza, kto ma zawieszoną wypłatę świadczenia właśnie na dzień 31 marca. Ta kontrola najczęściej dotyczy osób dorabiających do wcześniejszej emerytury. Jeżeli okaże się, że świadczeniobiorca na wcześniejszej emeryturze osiąga dodatkowe przychody na poziomie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. emerytura nie zostanie mu wypłacona.

To oznacza, że o prawie do dodatkowych pieniędzy decyduje nie tylko sam status emeryta czy rencisty, ale również sytuacja konkretnej osoby dokładnie na koniec marca. Właśnie dlatego 31 marca jest tak ważny. Dla części seniorów będzie to dzień, który przesądzi, czy w kwietniu zobaczą dodatkowy przelew z ZUS, czy też zostaną bez 13. emerytury.

Czytaj też:

7000 plus dla seniorów. Trzeba spełnić kluczowy warunekCzytaj też:

Polacy coraz częściej tracą zdolność do pracy. Dane ZUS pokazują niepokojący trend