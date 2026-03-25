Ważna zmiana w rencie wdowiej coraz bliżej. Seniorzy zyskają

Przepisy dotyczące renty wdowiej weszły w życie 1 stycznia 2025 roku. Nie jest to odrębne świadczenie, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To tzw. zbieg świadczeń. Można otrzymywać 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

Renta wdowia z ważną zmianą od 2027 r.

Warto podkreślić, że wraz z początkiem przyszłego roku nastąpi w tym względzie istotna zmiana. Od stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podwyższona do 25 proc.

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory z renty wdowiej skorzystało ok. 1,6 mln osób. Świadczeniobiorcy zyskali średnio ok. 350 zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Warto również podkreślić, że prawo do renty wdowiej mają osoby, których suma świadczeń w zbiegu nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury. Od marca wynosi ona 1978,49 zł brutto, co oznacza, że nie można przekroczyć kwoty 5935,47 zł (wcześniej było to 5636,73 zł brutto).

Wniosek w sprawie renty wdowiej należy złożyć w organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń. Można to zrobić osobiście w placówce, wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

Czytaj też:

Renta wdowia również dla młodszych? Przełomowa deklaracja ministryCzytaj też:

ZUS zapowiada wsparcie dla kobiet w ciąży. Jeszcze w kwietniu