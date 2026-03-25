Możesz sporo zarobić na obligacjach. W kwietniu kupisz je taniej
Złotówki Źródło: Jowita Flankowska
Ważne zmiany w obligacjach skarbowych już od kwietnia 2026 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe stawki. Można sporo zarobić.

Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe warunki emisji obligacji skarbu państwa, które zaczną obowiązywać już za kilka dni. Kwietniowa oferta dostosowuje stawki do warunków rynkowych, które w ostatnim czasie bardzo się zmieniły.

Najważniejsze zmiany w obligacjach od kwietnia 2026 r.

  • Kupon obligacji 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,00%, a 2-letnich 4,15%.
  • Obligacje 3-letnie będą oprocentowane w wysokości 4,40%.
  • Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 4,75% 4-letnie oraz 5,35% 10-letnie.
  • 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,00% i 5,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Utrzymanie marż na dotychczasowym poziomie

Ministerstwo Finansów stawia na przewidywalność, pozostawiając marże obligacji bez zmian. W przypadku instrumentów zmiennoprocentowych (1- i 2-letnich), których rentowność korygowana jest co miesiąc na podstawie stopy referencyjną NBP, marże wynoszą odpowiednio 0,00% i 0,15%.

Dla inwestorów długoterminowych kluczowa pozostaje ochrona przed inflacją. Oprocentowanie obligacji 4-letnich i 10-letnich opiera się na rocznym wskaźniku wzrostu cen powiększonym o stały naddatek (marżę) w wysokości 1,50% i 2,00%. Najwyższe preferencje utrzymano dla obligacji rodzinnych – w ich przypadku marża doliczana do inflacji sięga nawet 2,50% (dla papierów 12-letnich).

„W kwietniu dostosowujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych do warunków rynkowych. Jednocześnie, w przypadku instrumentów o oprocentowaniu zmiennym, utrzymujemy marże w kolejnych okresach odsetkowych na niezmienionym i konkurencyjnym poziomie”– komentuje Jurand Drop, podsekretarz w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Od 26 marca 2026 r. rusza proces zamiany obligacji skarbowych dla instrumentów wykupywanych w kwietniu. Skarb Państwa premiuje osoby kontynuujące oszczędzanie, oferując nowe papiery wartościowe w obniżonej cenie. Mechanizm ten (nieobecny jedynie w przypadku obligacji OTS) pozwala na płynne przeniesienie kapitału bez konieczności manualnego opłacania nowych zleceń, gwarantując jednocześnie dodatkowy zysk już na początku nowych inwestycji.

