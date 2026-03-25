Możesz sporo zarobić na obligacjach. W kwietniu kupisz je taniej

Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe warunki emisji obligacji skarbu państwa, które zaczną obowiązywać już za kilka dni. Kwietniowa oferta dostosowuje stawki do warunków rynkowych, które w ostatnim czasie bardzo się zmieniły.

Najważniejsze zmiany w obligacjach od kwietnia 2026 r.

Kupon obligacji 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,00%, a 2-letnich 4,15%.

Obligacje 3-letnie będą oprocentowane w wysokości 4,40%.

Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 4,75% 4-letnie oraz 5,35% 10-letnie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,00% i 5,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Utrzymanie marż na dotychczasowym poziomie

Ministerstwo Finansów stawia na przewidywalność, pozostawiając marże obligacji bez zmian. W przypadku instrumentów zmiennoprocentowych (1- i 2-letnich), których rentowność korygowana jest co miesiąc na podstawie stopy referencyjną NBP, marże wynoszą odpowiednio 0,00% i 0,15%.

Dla inwestorów długoterminowych kluczowa pozostaje ochrona przed inflacją. Oprocentowanie obligacji 4-letnich i 10-letnich opiera się na rocznym wskaźniku wzrostu cen powiększonym o stały naddatek (marżę) w wysokości 1,50% i 2,00%. Najwyższe preferencje utrzymano dla obligacji rodzinnych – w ich przypadku marża doliczana do inflacji sięga nawet 2,50% (dla papierów 12-letnich).

„W kwietniu dostosowujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych do warunków rynkowych. Jednocześnie, w przypadku instrumentów o oprocentowaniu zmiennym, utrzymujemy marże w kolejnych okresach odsetkowych na niezmienionym i konkurencyjnym poziomie”– komentuje Jurand Drop, podsekretarz w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Od 26 marca 2026 r. rusza proces zamiany obligacji skarbowych dla instrumentów wykupywanych w kwietniu. Skarb Państwa premiuje osoby kontynuujące oszczędzanie, oferując nowe papiery wartościowe w obniżonej cenie. Mechanizm ten (nieobecny jedynie w przypadku obligacji OTS) pozwala na płynne przeniesienie kapitału bez konieczności manualnego opłacania nowych zleceń, gwarantując jednocześnie dodatkowy zysk już na początku nowych inwestycji.

