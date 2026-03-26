Zmiana wieku emerytalnego? Ta propozycja może podzielić miliony Polaków

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajęła się propozycją zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 62 lat. Petycja zakłada, że nowe zasady byłyby wprowadzane stopniowo w okresie przejściowym, na przykład przez zmianę o sześć miesięcy rocznie od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Autor petycji argumentuje, że przy obecnych zasadach kobiety statystycznie pobierają świadczenie dłużej, a ujednolicenie mogłoby zmniejszyć tę asymetrię.

Wnioskodawca wskazuje również, że taka zmiana mogłaby przyczynić się do wyrównania wysokości emerytur pobieranych przez kobiety i mężczyzn. Dziś wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zdaniem autora petycji brak równowagi w tym zakresie jest widoczny i powinien stać się przedmiotem dalszych prac.

Wiek emerytalny a rozbieżne opinie prawne

Sejmowi legislatorzy zwrócili uwagę, że kwestia ujednolicenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn od lat budzi rozbieżne oceny prawne formułowane przez konstytucjonalistów. W opinii przygotowanej dla komisji podkreślono, że istotne znaczenie ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2010 roku. Wynika z niego, że zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z art. 32 i 33 Konstytucji RP.

W opinii zaznaczono jednak również, że różnice społeczne między kobietami i mężczyznami stopniowo się zmniejszają, a biologiczne przesłanki różnicowania wieku emerytalnego mogą z czasem tracić na znaczeniu. Legislatorzy dodali jednocześnie, że w ramach samej opinii nie da się przesądzić, czy od wydania tamtego orzeczenia upłynęło już wystarczająco dużo czasu, by rozpoczynać prace nad zmianą przepisów.

Resort pracy zabiera głos

Biuro sejmowe zarekomendowało komisji skierowanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dezyderatu w sprawie oceny zasadności rozpoczęcia prac legislacyjnych. Podczas posiedzenia przedstawiciel resortu polityki społecznej Zbigniew Wasiak przypomniał jednak, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2010 roku potwierdza zgodność obecnych przepisów z Konstytucją, w tym z artykułami 32 i 33.

Resort pracy przekazał jednocześnie jednoznacznie, że obecnie nie ma przesłanek do podejmowania prac nad zmianą wieku emerytalnego. Podkreślono również, że zróżnicowany wiek emerytalny jest w ocenie ministerstwa zgodny także z prawem Unii Europejskiej. Oznacza to, że rząd na tym etapie nie planuje nowelizacji w tym obszarze.

Co dalej z petycją?

Referujący petycję poseł Marcin Józefaciuk podkreślił, że nierównowaga między wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn jest widoczna zarówno na niekorzyść kobiet, jeśli chodzi o wysokość emerytur, jak i na niekorzyść mężczyzn w kontekście przeżywalności do wieku emerytalnego. Z kolei wiceprzewodnicząca komisji Urszula Augustyn zaznaczyła, że społeczeństwo samo musi ocenić moment, w którym takie zmiany mogłyby zostać wprowadzone.

Przypomniała także, że wcześniejsze próby zrównania wieku emerytalnego pokazały, iż lepszym kierunkiem może być zachęcanie obywateli do dłuższej aktywności zawodowej. Ostatecznie komisja zdecydowała o zakończeniu prac nad petycją i przekazaniu jej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

